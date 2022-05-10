200 bin 950 Suriyeli TC vatandaşı oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da yeni yerli e-Pasaport, yerli e-Mavi Kart ve yerli e-Sürücü Belgesi tanıtım toplantısında konuştu. Konuşmasında vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıklayan Soylu, "Bugüne kadar kriterleri sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir" dedi. Soylu vatandaş olan Suriyelilerden 113 bin 654'ünün reşit, 87 bin 296'sının da çocuk olduğunu söyledi. Afganistan uyruklu olup da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçenlerin sayısının da 37 bin 69 olduğunu söyleyen Soylu bunlardan 17 bininin Türkmen olduğunu söyledi.







Soylu "Uygur Türklerinin bir kısmının ikameti yoktu, bir kısmı vatandaş değildi. Hepsini uzun dönemli ikamete çevirdik. Uygur Türkleri dahil olmak üzere, Bulgaristan, Yunanistan ve Orta Asya'daki Türk soyları dahil olmak üzere hepsine İstanbul'da müracaatları halinde Özel Türk Soylar Ofisi kurduk. Şu anda 6 bin 787 Uygur Türkü vatandaş oldu, 2 bininin de vatandaşlık işlemleri devam ediyor" diye konuştu. Soylu 101 bin 995 Ahıska Türkü'nün de vatandaş olduğu bilgisini verdi. 25 bin 969 da yabancı yatırımcılıktan vatandaşlık kazanan olduğunu belirten Soylu "Bu yabancı yatırımcılardan elde edilen gelir 7 milyar 532 milyon dolar" açıklamasını yaptı.







