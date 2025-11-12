200 bin asker seferber edildi: Venezuela ABD ile savaşa hazırlanıyor!

ABD, Başkan Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermişti.





ABD ordusu, söz konusu gerekçelerle sık sık Kolombiya ve Venezuela teknelerine hava ve füze saldırısı düzenliyor.





200 BİN ASKER SEFERBER EDİLDİ

Venezuela Savunma Bakan Vladimir Padrino Lopez, ABD'nin Karayipler bölgesindeki saldırılarını gerekçe göstererek, ülkede 200 bin askerin seferber edildiğini söyledi.





Lopez, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 200 bin askerin seferber edilmesinin, ülkenin maruz kaldığı tehditlere karşı hazırlık amacı taşıdığını ve bunun yeni tatbikatların bir parçası olarak değerlendirildiğini ifade etti.





ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğini hedef alan Lopez, "Karayip'teki barış, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından uydurulmuş bir yalan yüzünden tehdit altında. Bu yalanın amacı, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ciddi iç sorunlardan dikkatleri başka yöne çekmektir. Onlar, Venezuela’ya karşı yalanlarını, tutarsızlıklarını ve hınç dolu saldırılarını sürdürecekler. Bizim tarafımızdan ise daha çok çalışma, daha fazla birlik ve vatan sevgisi olacaktır" dedi.





Ulusal basında yer alan habere göre, ülke genelinde başlatılan seferberlik 2 gün sürecek ve bu sürenin ardından duruma göre yeni bir değerlendirme yapılacak.





MADURO'DAN "ULUSAL SAVUNMA KOMUTANLIKLARI" TALİMATI

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise ABD'nin Venezuela'ya yönelik olası askeri müdahalesi durumunda halk direnişini ve yerel savunmayı organize etmek amacıyla ulusal savunma komutanlıkları kurulması talimatını verdiğini duyurdu.





Venezuela'nın 14 haftadan bu yana sürekli olarak psikolojik bir savaşa maruz kaldığını belirten Maduro, savunma komutanlıklarının, Stratejik Operasyonel Komutanlığına (CEOFANB) bağlı bir birim olacağını ifade etti.





Maduro, "Eğer silahlı bir çatışma dayatılırsa, her mahallede, her şehirde halk savunması hazır olmalıdır. Kutsal mirasımızı savunmak için daima hazır olalım, kazanmak ve zafer için çelik gibi hazır olalım, vatanseverlik ve özgürlük yolunda yürüyelim" diye konuştu.





Halktv'de yer alan habere göre Maduro daha önce de ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.





"YENİ BİR SAVUNMA ANLAYIŞINI TESİS EDİLİYOR"

Bu arada Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez de isim vermeden ABD'ye tepki gösterdi.





Ulusal Kapsamlı Savunma Komutanlığı Yasası'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe gireceğini vurgulayan Rodriguez, "Yeni bir yasa onaylıyoruz; bu yasa, birliklerin konuşlandırılma biçimini, emirlerin uygulanmasını, askeri hareketliliğin düzenlenmesini ve en önemlisi halk ile Silahlı Kuvvetler arasındaki işbirliğine dayalı yeni bir savunma anlayışını tesis ediyor" ifadelerini kullandı.