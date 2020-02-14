Samanyolu Haber /Ekonomi / 200 bin esnafı hapis korkusu sardı /14 Şubat 2020 11:54

200 bin esnafı hapis korkusu sardı

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz, esnafı da olumsuz etkiliyor. Yaklaşık 200 bin esnafın çeklerini ödeyemediği için hapisle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

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CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Türkiye'de yaklaşık 200 bin esnafın çeklerini ödeyemediği için hapis korkusu yaşadığı belirterek, CHP'nin 5941 sayılı çek kanununun yeniden düzenlenmesi için sunduğu kanun teklifinin bir an önce TBMM gündemine gelmesi gerektiğini söyledi.

Başevirgen, “Partimizin konu ile ilgili vermiş olduğu kanun teklifi aylardır Meclis Başkanlığında bekliyor. Bir an önce ele alınarak bu mağduriyetler giderilmelidir. Bu konunun yakından takipçisi olacağız” dedi.

TBMM’de 5941 sayısı çek kanununu mağduru esnafın sıkıntısını gündeme getiren CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, ekonomide yaşanan olumsuz dalgalanmalar sebebiyle karşılıksız çek sayısının rekor seviyeye ulaştığını belirtti.

Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haberine göre CHP’li Başevirgen, şu ifadeleri kullandı:

“Ödenmeyen çek sayısı 542 bine dayandı. 2019 yılının Mart ayında karşılıksız çek mağduru esnaf sayısı 126 bin iken, bu sayı 2019 yılı Haziran ayında 180 bin, 2019 Kasım ayında ise 200 bine ulaşmıştır. Hem aldığı çeki karşılıksız çıkanlar hem de kendi alacağını tahsil edemediği için yazdığı çek karşılıksız çıkanlar hapis cezası ile karşı kaşıya kalıyor.”

Ekonomik sebeplerle verilecek cezaların evrensel hukuk normlarına göre yine ekonomik olması gerektiğini belirten Başevirgen, daha önce hiç adliye ve karakol yüzü görmemiş esnafın karşılıksız çeklerden dolayı özgürlüklerinden yoksun bırakıldığı söyledi. 

Başevirgen, “Şu anda neredeyse 10 binin üzerinde esnafımız beş yıl hapis cezası ile karşı karşıya. Birçok esnafımız ise hapis cezası alırken, çalışamıyor, kaçak yaşıyor ve ailelerine bakamıyor. Esnafın yeri ticarethanesinin başıdır. Borç hapiste ödenmez” ifadelerini kullandı.
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