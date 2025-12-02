Samanyolu Haber /Gündem / 200 bin kişinin emekliliği iptal edilecek: Ödenen paralar da geri alınacak /02 Aralık 2025 14:51

200 bin kişinin emekliliği iptal edilecek: Ödenen paralar da geri alınacak

Aydın merkezli emeklilik çetesinin çökertilmesinin ardından sahte raporla usulsuz emekli olanlara yönelik incelemeler sıklaştırıldı. Daha önce de farklı nedenlerden usulsüz emekli oldukları tespit edilen yaklaşık 200 bin kişinin emekllikleri iptal edilecek. Tespiti yapılan kişiler hakkında işlem başlatan SGK maaşları geri istiyor.

SHABER3.COM

Sağlıklı kişiler adına sahte engelli raporu düzenledikleri belirlenen Aydın merkezli ‘Joker Çetesi'ne 2 ilde operasyon yapıldı.

Engeli raporu almaya uygun olmayan kişilerin yerlerine "Joker" diye tabir edilen kişileri kurula sokarak çeşitli hastanelerden usulsüz heyet raporu alıp erken emekli olmasını sağlayan çete çökertildi.

SGK MAAŞLARI GERİ İSTİYOR
BirGün'de yer alan habere göre; bu kapsamda Aydın'da 2020-2023 yılları arasında engelli raporuyla erken emeklilik aldığı belirlenen yaklaşık bin 500 kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yeniden incelemeye alındı.

SGK, sahte raporlarla emekli edildiği değerlendirilen kişilerin dosyalarını yeniden açarak yaklaşık bin 500 kişiyi farklı hastanelerde tekrar muayeneye sevk etti.

Yapılan incelemelerde, yüzde 40'ın altında engellilik oranına sahip olduğu ve sahte evrakla emekli edildiği ortaya çıkan yaklaşık 800 kişi için emeklilik hakkının iptal edildiği ve bugüne kadar alınan maaşların geri tahsili için süreç başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili incelemelerin kapsamının da genişletildiği bilgisine ulaşıldı.

200 BİN KİŞİNİN EMEKLLİKLERİ İPTAL EDİLECEK
SGK yaptığı denetimlerde 2023'te 89 bin, 2024'te ise 100 bine yakın sahte sigortalı tespit etmişti.

Denetimlerde 'Naylon şirketler' dikkat çekerken, usulsüzlük tespit edilenlerin emeklilik halinin sona erdirilmesi ve ödenen maaşların yasal faiziyle geri alınması kararlaştırılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 200 bin kişinin emekliliği iptal edilecek: Ödenen paralar... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:23:23