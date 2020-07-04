200 bin nüfuslu şehir karantinada

İspanya'da içinde Lleida şehrinin de bulunduğu Segria'ya öğlen saat 12:00 itibarıyla giriş ve çıkışlar kapatıldı. Segria'da yaşayan vatandaşlrı geçmişte alınan önlemlerin aksine evinden çıkabilecek.





Katalonya bölgesi lideri Quim Torra, karantina kararına gerekçe olarak artan vak'a sayılarını gösterdi.





Resmi verilere göre Lledia'da 3 Temmuz'da 155 yeni vak'a tespit edildi. Bölgede şu ana kadar 3 bin 706 kişiye yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konuldu.





Salgından en ağır şekilde etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan İspanya'da 205 binden fazla vak'a görüldü ve 28 bin 385 kişi hayatını kaybetti.