200 bin sınırı da geçildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) vak'a sayısı 200 bini geçti. Vak'a sayısının 5 gün içerisinde neredeyse 2 katına çıktığı ülkede 4 bin bin 90 kişi hayatını kaybetti.







ABD Başkanı Trump, önümüzdeki iki haftalık dönemin çok zor geçeceğini belirterek, 100 ile 240 bin arasında ölüm beklediklerini söylemişti.





Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 23 artışla 189 bin 633'e, ölü sayısı 920 artarak 4 bin 90'a çıktı.







İTALYA'DA CAN KAYBI ARTIYOR





İtalya'da Covid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 727 artarak 13 bin 155’e yükseldi.





İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, ülke genelinde üç haftadır uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 13 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.





Konuyla ilgili açıklama yapan Speranza,"Görülen ilk olumlu işaretleri, ‘salgının bittiği’ şeklinde yorumlamamalıyız. Bize ulaşan veriler, aldığımız radikal kararların etkili olduğunu ve doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor" diye konuştu.





İtalya'yı 8 bin 464 can kaybıyla İspanya ve 4 bin 055 can kaybıyla ABD takip ediyor. Salgının ortaya çıktığı Çin, 3 bin 305 can kaybıyla dördüncü sırada yer aldı.







Fransa'da Covid-19 sebebiyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 509 artarak 4 bin 32'ye yükseldi





Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 7 bin 578 artışla 52 bin 128'e yükseldiğini belirtti.





İRAN'DA KORONAVİRÜS VAK'A SAYISI 50 BİNE YAKLAŞTI





İran'da son 24 saatte Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 artarak 3 bin 36'ya yükseldi.





İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, Covid-19 kaynaklı can kaybının 3 bin 36'ya, vak'a sayısının ise 2 bin 987 artarak 47 bin 593'e ulaştığı bilgisini verdi.





Çin'in Vuhan şehrinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19 salgını şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.





NEW YORK'TA ÖLÜ SAYISI 2 BİNE YAKLAŞTI





ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) kaynaklı vakaların en çok görüldüğü New York şehrinde ölüm rakamı 1000'i geçti.







New York eyaleti genelinde 1,714 ulaşan ölüm sayısı ABD genelinde ise son 12 saatlik dilimde 4 bine yükseldi





New York eyaleti genelinde, toplam 44 ilçeyi kapsayan Covid-19 virüsü tespit edilen vak'a sayısı ise son 12 saatte 8 bin 655 artışla, 67 bin 384’ten 76 bin 49’a ulaştı.





ABD genelinde ise Covid-19 tespit edilen hasta sayısı ise son güncellemede 189 bin 35 olarak tespit edildi.





100 İLA 240 BİN KİŞİ ARASINDA CAN KAYBI BEKLENİYOR





Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadale Görev Gücünde yer alan doktor Deborah Birx ve Doktor Antony Fauci, ABD'de salgına karşı alınan önlemlere uyulması durumunda bile virüs sebebiyle 100 ila 240 bin kişinin ölebileceğini bildirdi.







Birx ve Fauci, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı basın toplantısında ülkedeki salgına ilişkin yapılan tahminler konusunda sunum yaptı.





Doktor Birx konuşmasında, "Yayımladığımız önlemlere uyulursa, 100 ila 240 bin arasında kişinin öleceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.





Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı olan Doktor Fauci ise, "En az 100 bin kişinin öleceği tahmini ne kadar iç karartıcı olursa olsun buna hazır olmalıyız. Tabii umuyoruz ki rakam bu kadar yüksek olmaz." ifadelerini kullandı.





İNGİLTERE'DE 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ





İngiltere'de sağlık sorunu olmadığı belirtilen 13 yaşındaki bir çocuk, yeni tip Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.







13 yaşındaki İsmail Mohamed Abdulwahab, İngiltere'de Koronavirüs'ten hayatını kaybeden en genç isim oldu.





Aile, çocuklarının bilenen bir rahatsızlığının bulunmadığını ve virüsün son derece bulaşıcı olması sebebiyle son anlarında çocuklarının yanında olamadıklarını kaydetti.





İngiliz basında yer alan haberlerde ise cenazenin henüz aileye teslim edilmediği, çocuğun yaşı ve eşlik eden sağlık sorunu olmadığı için otopsi yapılmasının planlandığı kaydedildi.





Ülkede vak'a ve ölü sayısının gelecek 2-3 hafta boyunca artmaya devam etmesi öngörülüyor.





İsrail'de Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20, vak'a sayısı 5 bin 358 olarak açıklanmıştı.





AFRİKA'DA DA VAK'A SAYISI ARTMAYA BAŞLADI





Doğu Afrika ülkesi Burundi'de ilk yeni tip koronavirüs vakalarının görüldüğü bildirildi.







Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, Tanzanya üzerinden ülkeye gelen ve Covid-19 semptomu gösteren 5 kişiye yapılan testlerden ikisinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.





Kıtanın 54 ülkesinden sadece Malavi, Komorlar Birliği, Lesotho, Sao Tome ve Principe ile Güney Sudan virüsün görülmediği ülkeler olarak kaldı.





Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 450'ye yakın cesedin evlerde kaldı. Belediyenin soğutuculu konteyner ile geçici morg olarak kullanacağı belirtildi.





Senegal'de son verilere göre bugüne kadar 175 vak'a görülürdü. Hastaların 40'ı iyileşti, 1'i ise hayatını kaybetti.







Liverpool'un Senegalli yıldız oyuncusu Sadio Mane doğduğu kasabaya, Kovid-19 hastalarının tedavilerinin de yapılacağı büyük bir hastane yaptırıyor.







DOĞDUĞU KÖYE HASTANE HEDİYE ETTİ





Yıldız futbolcunun temsilcisi Bjorn Bezemer, Senegal basınına yaptığı açıklamada, hastanenin ülkenin Kazamans'ın orta kısmında yer alan ve Mane'nin doğduğu yer olan Bambali kasabasında inşasına başlandığını belirtti.





Bezemer, hastanenin yaklaşık 3,5 milyon dolara mal olacağını ve finansmanın tamamını Mane'in karşıladığına dikkati çekerek, Covid-19 hastalarının tedavilerinin de yapılması için inşaatı hızlandırdıklarını kaydetti.