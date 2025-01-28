200 dönümlük alana yıllık 388 bin lira kira ödemiş!

Sözcü’nün haberine göre Bolu Gölcük ormanlarının dibinde işlettiği Gazelle Otel’in Orman Bakanlığı’ndan kiraladığı 200 dönümlük mesire alanı için 2022 sonunda 110 bin lira kira ödediği ortaya çıktı. Kira tutarı yeniden değerlemeyle arttırıldığında dahi 2024 sonunda 388 bin lirada kalıyor.





Habere göre, 2005’te AKP’li Karacasu Belediyesi’nden ormanın kıyısındaki 16.2 dönüm arsayı alıp 5 yıldızlı Gazelle’yi kurdular. Önce otelin kıyısındaki 14 dönümlük ormanı işgal edip tesisler yaptı. Ancak bakanlık, 2009’da otelin talebi üzerine 85 dönüm ormanı mesire yeri ilan edip bu şirkete kiraladı. Şirket mesire alanını 2017 ve 2021’de daha da genişleterek 200 dönümlük ormana yayıldı.