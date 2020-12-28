200 İngiliz turist otelden kaçtı!

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) yeni türünün İngiltere'de görülmesinin ardından İsviçre, bu ülkeden gelenlere 10 günlük karantina kuralı getirdi. Tatillerini Covid-19 salgınından daha önemli gören turistlerden bazıları tüm uyarılara rağmen karantinadan kaçtı.







Yerel basında çıkan haberlere göre, Verbier şehrinde karantinada olması gereken 420 İngiliz turisten yaklaşık 200'ü sırra kadem bastı.





KAHVALTI TEPSİLERİNİ EL SÜRÜLMEMİŞ





Firari turistlerin kaçtığı, kahvaltı tepsilerine dokunulmadığını gören otel personeli tarafından fark edildi.





Turistlerin yüzde 20'sini İngilizlerin oluşturduğu Verbier, "Küçük Londra" diye biliniyor.





Verbier'in bağlı olduğu Bagnes Belediyesi sözcüsü Jean-Marc Sandoz, "Toplumumuzun tanık olduğu en kötü hafta." ifadelerini kullandı.





Kayak merkezinde karantinada kalanların sayısının 10'u geçmediğini aktaran Sandoz, "Onları da suçlayamayız, karantina tahammülü zor bir durum. Düşünsenize 20 metrekarelik otel odasında 4 kişi kalıyorsunuz." dedi.