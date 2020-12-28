Samanyolu Haber /Dünya / 200 İngiliz turist otelden kaçtı! /28 Aralık 2020 09:50

200 İngiliz turist otelden kaçtı!

İsviçre'de bir kayak merkezinde tatil yapan 200 İngiliz turist, gece karanlığında otellerinden kaçarak karantinayı deldi.

SHABER3.COM

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) yeni türünün İngiltere'de görülmesinin ardından İsviçre, bu ülkeden gelenlere 10 günlük karantina kuralı getirdi. Tatillerini Covid-19 salgınından daha önemli gören turistlerden bazıları tüm uyarılara rağmen karantinadan kaçtı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Verbier şehrinde karantinada olması gereken 420 İngiliz turisten yaklaşık 200'ü sırra kadem bastı. 

KAHVALTI TEPSİLERİNİ EL SÜRÜLMEMİŞ

Firari turistlerin kaçtığı, kahvaltı tepsilerine dokunulmadığını gören otel personeli tarafından fark edildi.

Turistlerin yüzde 20'sini İngilizlerin oluşturduğu Verbier, "Küçük Londra" diye biliniyor.

Verbier'in bağlı olduğu Bagnes Belediyesi sözcüsü Jean-Marc Sandoz, "Toplumumuzun tanık olduğu en kötü hafta." ifadelerini kullandı.

Kayak merkezinde karantinada kalanların sayısının 10'u geçmediğini aktaran Sandoz, "Onları da suçlayamayız, karantina tahammülü zor bir durum. Düşünsenize 20 metrekarelik otel odasında 4 kişi kalıyorsunuz." dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 200 İngiliz turist otelden kaçtı! Sonraki Haber >>

Profesörden ilginç sözler: Aşı yaptırmayan vatan hainidir

Profesörden ilginç sözler: Aşı yaptırmayan vatan hainidir

AKP'lilere hatırlatma

AKP'lilere hatırlatma

Sağlık çalışanı genç: O Kadar Umutsuz, O Kadar Mutsuzum ki...

Sağlık çalışanı genç: O Kadar Umutsuz, O Kadar Mutsuzum ki...

Erken sevinmenin sonu hüsran oldu

Erken sevinmenin sonu hüsran oldu

Ankara'da buzlanma sonucu araçlar bir birine girdi

Ankara'da buzlanma sonucu araçlar bir birine girdi

FBI uçan adamın peşinde!

FBI uçan adamın peşinde!

Güldür Güldür Show'un torpil skeci ortalığı salladı

Güldür Güldür Show'un torpil skeci ortalığı salladı

Kovid-19 kapalı alanda nasıl yayılıyor?

Kovid-19 kapalı alanda nasıl yayılıyor?

İstanbulların yüreği ağzına geldi!

İstanbulların yüreği ağzına geldi!

Akit'çinin sorusunu cevaplamadı: Kurumun gazete niteliği taşımıyor

Akit'çinin sorusunu cevaplamadı: Kurumun gazete niteliği taşımıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:04:55