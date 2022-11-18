Samanyolu Haber /Gündem / 200 milyar doların köprüleri kuruldu /18 Kasım 2022 13:26

200 milyar doların köprüleri kuruldu

Rusya ile Çin’i Amur Nehri üzerinden birbirine bağlayan tren yolu ve karayolu köprüleri artık faaliyete geçti.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Geçtiğimiz Temmuz ayında Amur Nehrin üzerine yük kamyonlarının geçmesi için Blagoveshchensk-Heihe isimli bir otoyol köprüsü inşa edilmiş ve açılışı gösterişli bir törenle açılmıştı.

Dün ise demir yolu köprüsünün yapımı tamalandı ve ilk yük treni Amur Nehri üzerindeki köprüyü geçti. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun (RDIF) bildirdiğine göre, ilk yük treni Rusya’nın Nijneleninskoye’den çıkarak Çin’in Tongjiang eyalet sınırına Amur Nehri üzerinde inşa edilen demiryolu köprüsünü geçerek ulaştı.

Köprüler Rusya ve Çin hükümetleri arasında 2008 yılında imzalanan bir anlaşmanın parçası olarak inşa edildi. Köprüdeki trafiğin açılması, Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmini artıracak ve Rusya ile Çin'in sınır illerinde yeni lojistik ve endüstriyel projeleri hayata geçirecek. Önümüzdeki yıllarda demiryolunun yıllık 20 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşması öngörülüyor. 

200 milyar dolar ticaret hacmi hedefleniyor

Rusya ile Çin arasındaki ticaret cirosu istikrarlı bir şekilde artıyor ve bu yıl şimdiden 150 milyar doları aştı. 2024 yılına kadar bu rakamın 200 milyar dolara ulaşması amaçlanıyor. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından Batı’nın uyguladığı yaptırımlar, Moskova'yı Pekin'e yaklaştırdı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 200 milyar doların köprüleri kuruldu Sonraki Haber >>

Sabah, Soylu’nun polislerinin ‘tiyatrosunu’ deşifre etti

Sabah, Soylu’nun polislerinin ‘tiyatrosunu’ deşifre etti

Gazze'de korkunç yangın: 7'si çocuk en az 21 ölü

Gazze'de korkunç yangın: 7'si çocuk en az 21 ölü

Toyota, Prius'un yeni kasasını tanıttı

Toyota, Prius'un yeni kasasını tanıttı

Rusya, Ukrayna’nın bütün büyük şehirlerini vurdu

Rusya, Ukrayna’nın bütün büyük şehirlerini vurdu

Martı CEO’su ile Taksiciler Odası Başkanı arasındaki tehdit kavga büyüyor

Martı CEO’su ile Taksiciler Odası Başkanı arasındaki tehdit kavga büyüyor

Artemis 1 roketi fırlatıldı, NASA 50 yıl sonra Ay'a geri dönüyor

Artemis 1 roketi fırlatıldı, NASA 50 yıl sonra Ay'a geri dönüyor

Dünya Kupası'na beklenen seyirci gelmeyince Katar Pakistan'dan taraftar kiraladı

Dünya Kupası'na beklenen seyirci gelmeyince Katar Pakistan'dan taraftar kiraladı

Doğru bildiğimizde kararlı olmalıyız

Doğru bildiğimizde kararlı olmalıyız

Troller çıldırdı: Putin'in Erdoğan'ın bir valisi...

Troller çıldırdı: Putin'in Erdoğan'ın bir valisi...

CHP'li isim e-devlete girdi şoke oldu, Meğer AKP üyesiymiş!

CHP'li isim e-devlete girdi şoke oldu, Meğer AKP üyesiymiş!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:58:40