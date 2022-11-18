200 milyar doların köprüleri kuruldu

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Geçtiğimiz Temmuz ayında Amur Nehrin üzerine yük kamyonlarının geçmesi için Blagoveshchensk-Heihe isimli bir otoyol köprüsü inşa edilmiş ve açılışı gösterişli bir törenle açılmıştı.





Dün ise demir yolu köprüsünün yapımı tamalandı ve ilk yük treni Amur Nehri üzerindeki köprüyü geçti. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun (RDIF) bildirdiğine göre, ilk yük treni Rusya’nın Nijneleninskoye’den çıkarak Çin’in Tongjiang eyalet sınırına Amur Nehri üzerinde inşa edilen demiryolu köprüsünü geçerek ulaştı.





Köprüler Rusya ve Çin hükümetleri arasında 2008 yılında imzalanan bir anlaşmanın parçası olarak inşa edildi. Köprüdeki trafiğin açılması, Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmini artıracak ve Rusya ile Çin'in sınır illerinde yeni lojistik ve endüstriyel projeleri hayata geçirecek. Önümüzdeki yıllarda demiryolunun yıllık 20 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşması öngörülüyor.





200 milyar dolar ticaret hacmi hedefleniyor





Rusya ile Çin arasındaki ticaret cirosu istikrarlı bir şekilde artıyor ve bu yıl şimdiden 150 milyar doları aştı. 2024 yılına kadar bu rakamın 200 milyar dolara ulaşması amaçlanıyor. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından Batı’nın uyguladığı yaptırımlar, Moskova'yı Pekin'e yaklaştırdı.