200 milyon liralık şov tutmadı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaklaşık 200 milyon TL masraf edilerek, ülke çapında aynı gün 11 milyon adet dikildiği iddia edilen ve çoğunluğu kuruyan fidanlarla ilgili kampanyanın ülkeye ve topluma ne kazandırdığının belirlenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBLMM) araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.







Gürer, geçen yıl, “11. Ayın 11’inde, saat 11’de, 11 milyon fidan dikilecek” denilerek başlatılan ve tüm ormancılık teşkilatı ile kamu kurum ve kuruluşlarının talimatla seferber edildiği kampanyada dikilin fidanların büyük bir bölümünün kuruduğunu, yeniden dikili yapılan fidanların ise tutmadığını belirtti.





Yaklaşık 200 milyon TL masraf edilen kampanyanın Türkiye'ye ne kazandırdığının tespit edilmesi için geniş çaplı bir analiz yapılması gerektiğini kaydeden Gürer, hazırladıkları Meclis Araştırma Önergesini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını ifade etti.





“FİDANLARIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ KURUMUŞ"





Gürer, 11 milyon fidanın aynı gün toprakla buluşturulması hedefinin teknik olarak mümkün olmayacağı sonradan anlaşılınca kampanyanın Endonezya'ya ait olan "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun (232 bin 647 adet fidan dikimi) kırılmasına dönüştürüldüğünü söyledi.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 11 Kasım 2019'da 11 milyon fidan dikilmişti.





Gürer, ülke çapında yapılan büyük emek ve masrafa (tahmini harcama 20 milyon TL) karşılık dikilen fidanların büyük bir bölümü kuruduğunu ve yeniden dikimi yapılmasına rağmen tutturma başarısının sağlanamadığını ifade etti.





“KASIM BAŞLARI DİKİMİ İÇİN BİRÇOK YÖREDE TEKNİK OLARAK ERKEN BİR TARİHTİR”





Gürer, ağaçlandırma işi ve fidan dikiminin özel ilgi ve bilgi gerektiren bir çalışma olduğunu, rastgele acele ile yapılan fidan dikiminde başarı elde edilemeyeceğini vurguladı: “Fidan dikim sezonu özellikle yağış rejimi düzensiz ve coğrafi koşulları bakımından çok farklılık gösteren ülkemizde kesin bir tarihle başlatılamaz. Yıldan yıla farklılık gösterebilir, ancak kasım ayının başları dikim sezonu için birçok yörede teknik olarak erken bir tarihtir."