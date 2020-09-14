2001 Krizi'nde bile böyle olmamıştı

İşsizlerin sayısı arttıkça kredi kartı ve kredi taksitlerini ödeyemediği için hacizle karşı karşıya gelenlerin sayısı da artıyor. Otobüs duraklarında, elektrik direklerinde “kredi notu düşük olana borç verilir” ilanları belirmeye başladı.





Kredi notu düşük olanlar Google’da çare ararken, bunu fark eden tefeciler açık hava ilanları bile yayınlamaya başladı.







İstanbul İstatistik Ofisi’nin verilerine göre 2 bin 500 lira ve altında gelir sahibi olan kişilerin yüzde 92,6’sı 1.000 TL’lik beklenmedik bir harcamayı karşılamak için borçlanmak zorunda kaldığını söylüyor.





Ancak yıllardır süren ekonomik darboğaz nedeniyle geniş kesimlerin kredi puanı oldukça düşük. Bu nedenle yeni banka kredisi bulmakta da zorlanılıyor.







KREDİ PUANI DÜŞÜK OLANA YÜZDE 100 KREDİ GARANTİSİ!







Otobüs duraklarına, elektrik direklerine asılan ilanların hedefi, geçinme güçlüğü yaşayan insanlar. İlanlarda “kredi puanı düşük olanlara kefilsiz kredi” vaadinde bulunuluyor.







Bu yöntemde bankadan başkası adına kredi çekiliyor. Yüzde 15’e varan komisyonlarla çekilen kredi bir başkasına borç veriliyor.





10 bin liralık kredi kullanılıyor, bunun 8 bin 500 lirası kredi notu düşük olduğu için borç arayan zor durumdaki kişiye veriliyor, geri kalan 1.500 lirası aracının komisyonu oluyor. Zor durumdaki kişi ise 10 bin liranın taksitlerini bu aracıya ödüyor. İşlemin bankacılık literatüründeki adı “paravan kredi”.





Bankalar için bu tip paravan kredilerin tespit edilmesi çok zor. Böylece bu zorluktan istifade ederek yeni bir sektör ortaya çıktı.





YÜZDE 15'E VARAN KOMİSYON





Borçlanmada bir başka yöntem ise telefon faturaları üzerine alınan elektronik cihazlar. Zor durumdaki kişi yine aracılara başvuruyor.





Aracılar kişinin faturasının üzerine bir telefon alıyor ve bu telefonun nakdi bedelini zor durumdaki kişiye borç olarak veriyor. Tabii bu esnada aracı yine yüzde 15’e varan komisyonunu alıyor.





GOOGLE'A REKLAM VERİYORLAR





Örneğin kişinin kredi puanı bankadan kredi çekmeye yetmiyor, ancak bir cep telefonu (GSM) operatörü bu kişiye 5 bin liralık bir telefon satabiliyor.





Bu telefonu peşin olarak satın alan aracı, zor durumdaki kişiye 4 bin lirasını veriyor, 1.000 lira komisyonunu alıyor, Telefonu da piyasaya üzerine kar koyarak satıyor.





Bu yöntemle borç dağıtan onlarca gayriresmi aracı var. O kadar ki bu aracılar Google reklamları dahi veriyor.





Birgün'ün haberine göre ekonomik darboğaz sebebiyle halkın çözüm arayışı arama motoru Google’da da adeta dile gelmiş durumda.





Krizde kredi borcunu ödeyemeyenlerin kredi notu giderek düşüyor. Ancak işsizlik ve devam eden borçlar sebebiyle bu durumdaki kişiler çözüm arayışında.





Google’da “Kredi notu düşüklere kredi” yazarak arama yapanların sayısı son aylarda sert şekilde artmış durumda. Bu aramaların sonucunda insanlar hem kredi notu düşüklere kredi veren bankaları arıyor hem de tefeci reklamlarıyla üst sıralara yerleşen iletişim numaraları bulabiliyor.