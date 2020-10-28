2001 Krizi'nde bile bu kadar erimemişti!

Merkez Bankası eylül ayına dair Uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerine göre, döviz varlıkları eylül ayında önceki aya göre yüzde 6,3 azalarak 36,3 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 3,7 gerileyerek 41,8 milyar dolara indi.







Böylece altın ve döviz toplamından oluşan resmi rezerv varlıkları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,9 oranında azalarak, 83,7 milyar dolardan, 79,7 milyar dolar seviyesine geriledi. Sadece bir ayda rezervler 4 milyar dolar eridi.





Merkez Bankası'nı swap ve benzeri yükümlülükleri düşüldüğünde ise net rezervler -52 milyar dolar.





2020 yılının ilk dokuz ayında dolar/TL kurunu düşük tutmak için her 100 dolarlık rezervin 79,6 doları piyasa fiyatının altında satıldı.





DIŞ BORÇ 4'E KATLANDI, REZERV ERİDİ





Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) iktidara geldiği 3 Kasım 2002'de 27,1 milyar dolar döviz rezervine karşılık dış borç 113,9 milyar dolar seviyesindeydi. Dış borcun yüzde 23,8’i kadar Merkez Bankası rezervi mevcuttu.





Bugün itibariyle swap hariç 16,8 milyar dolarlık rezerve karşılık dış borç 421 milyar dolar. Rezerv varlıkların değeri dış borcun yüzde 4’üne kadar gerilemiş durumda.





İTHALATIN YÜZDE 7'SİNE TEKABÜL EDİYOR





3 Kasım 2002'de 27,1 milyar dolarlık rezerve karşılık 2001 yılı toplam ithalatı 40,5 milyar dolardı. Rezervler bir yıllık ithalatın yüzde 67,9’una karşılık geliyordu.







2019 yılı toplam ithalatı ise 231,1 milyar dolar. Kasada ise swap hariç 16,8 milyar dolar rezerv var. Kasadaki rezervler bir yıllık ithalatın sadece yüzde 7,2’sine yetiyor.