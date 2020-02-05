Türkiye teknolojide 2001'in gerisinde

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yıllık dış ticaret verilerine göre, 2019’da ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 3,62 oldu. Bu oran ithalatta ise yüzde 15,3 seviyesinde gerçekleşti.





5,9 milyar dolarlık yüksek teknolojili ürün ihracatına mukabil ithalat 23,6 milyar dolar oldu. Buna göre, Türkiye yüksek teknolojili ürün ticaretinde 17,7 milyar dolarlık açık verdi.





İTHALAT DÜŞTÜĞÜ İÇİN AÇIK AZALDI





Açık tutarı 2018’de 18,1, 2017’de de 23,1 milyar dolar seviyesindeydi. Açıktaki azalış, esas olarak ihracatın artışından değil, ekonomideki daralma paralelinde ithalattaki düşüşten kaynaklandı.





2000’li yıllarında başında yüzde 6,73’e kadar çıkan ileri teknolojili ürün ihracatının toplam ihracat içindeki payı 2009’a kadar sürekli bir düşüşle yüzde 3-4 arasına sıkıştı.