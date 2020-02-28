2008'den bu yana en sert düşüş

Çin'de görülen ölümcül yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) 50'ye yakın ülkeye yayılması küresel ekonomiye yönelik endişeleri artırdı.





Borsa İstanbul'un (BİST) da içinde bulunduğu Avrupa hisse senedi piyasaları çöktü.





BORSA İSTANBUL TEK KELİME İLE ÇÖKTÜ





BİST 100 endeksi hem Koronavirüs hem de Suriye'nin kuzeybatısında İdlib şehrinde 33 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun hayatını kaybettiğine dair haberlerin etkisi ile 28 Şubat'ta yüzde 5'e yakın geriledi.





Endeks Türkiye saati ile 12:30'da 105 bin puanın üzerinde tutunmaya çalışıyor.







17 Avrupa ülkesinden en büyük şirket hisselerini ihtiva eden Stoxx 600 endeksi bu sabah saatlerinde yüzde 3,5 düştü. Koronavirüs salgından dolayı iş ve tatil seyahatlerinin azalması seyahat hisselerinin yüzde 5'ten fazla düşmesine yol açtı.





ALMAN BORSASI YÜZDE 3,4 DÜŞTÜ





İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,6, Almanya'da DAX yüzde 3,4, Fransa'da CAC 40 yüzde 2,8, İtalya'da FTSE MIB yüzde 2,7, İspanya'da IBEX 35 Endeksi yüzde 2,8 düştü.





Bu hafta Koronavirüs'ün Çin dışındaki ülkelere de yayılması küresel piyasalarda sert satışlara sebep oldu.





Avrupa Borsaları geçen haftaki zirvesinden yüzde 12 civarında geriledi. Borsalar şubat ayını da yüzde 7,7 kayıpla tamamlayacak.