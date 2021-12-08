Samanyolu Haber /Dünya / "2014'te yapmadığımızı yapmaya hazırız" /08 Aralık 2021 00:54

"2014'te yapmadığımızı yapmaya hazırız"

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile AB Başkanı Joe Biden arasında video konferans yoluyla gerçekleştirilen görüşmenin ardından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan tarafından yapılan açıklama dikkat çekti.

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Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Başkan Biden’ın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmeye ilişkin ayrıntılı açıklama yaptı. Sullivan, Rusya’nın Kırım’ı 2014’te ilhak etmesinin hatırlatıldığı bir soru üzerine, “O zaman yapmadıklarımızı şimdi yapmaya hazırız” dedi.

Beyaz Saray’ın günlük basın toplantısı öncesinde görüşmeye ilişkin bilgi veren Jake Sullivan, Biden’ın Putin’e Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde, “ABD ve Avrupalı müttefiklerinin güçlü ekonomik adımlarla karşılık vereceğini; Ukrayna’ya halihazırda sağlanan savunma malzemelerinin daha fazlasının verileceğini ve NATO’nun doğu kanadının güçlendirileceğini söylediğini” belirtti.

Sullivan, Başkan Biden’ın Putin’e bunların dışında bir diğer seçeneğin de gerilimin azaltılması ve diplomasi olduğu mesajını verdiğini kaydetti.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Soğuk Savaş’ın zirve yaptığı dönemde bunu iki ülkenin başardığını, bu kez de gerilimin azaltılması bağlamında hareket edilirse bunun yapılmaması için bir sebep olmadığını söyledi.

Jake Sullivan, Biden-Putin görüşmesinin tehditkar bir tavır içinde geçmediğini ancak Başkan Biden’ın ABD’nin nerede durduğu konusunda net konuştuğunu belirtti.
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