2015'ten beri açıklanmamıştı

İyi Parti Adana Milletvekili Mehmet Metehan Çulhaoğlu, Suriye, Lübnan, İngiltere, ABD ve Mısır vatandaşlarının yoğun olarak İstanbul, Antalya, İzmir ve Trabzon gibi büyükşehirlerden taşınmaz satın aldığını belirtti.







Çulhaoğlu, 2015’ten bu yana Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mesken, iş yeri ve arsa basında kaç yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiye satış yapıldığı bilgilerini açıklamadığına dikkati çekti.





SATIŞLAR HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ İÇİN ÖNERGE





Yabancı uyruklu gerçek kişilere ve tüzel kişiliği olan yabancı ticaret şirketlerine yapılan toprak satışının araştırılması için TBMM Başkanlığı’na önerge veren Çulhaoğlu yabancı uyruklu kişi ve tüzel kişilere yapılan satışların amacı ve kamu yararına olup olmadığını sordu.





İyi Partili 20 milletvekilinin iması ile verilen soru önergesi şu şekilde:















