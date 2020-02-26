2016'da şehit olan üsteğmen hakkında 2019'da 'Bank Asya' soruşturması

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada KHK mağduru Sezen Ataş, 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.











Ataş, ByLock kullanıcısı olduğu ve tanık ifadelerinden yola çıkılarak 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, cezası mutlak terör suçu olması nedeniyle 1/2 oranında artırılarak 7 yıl 15 aya, duruşmadaki hal ve tavırları nedeniyle de indirim uygulanarak 6 yıl 10 aya düşürüldü. Ataş’ın cezası kesinleşene kadar hakkında adli kontrol uygulanacak.





Sezen Ataş’ın eşi üsteğmen Murat Ataş, 15 Temmuz darbe girişiminden iki buçuk ay sonra Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki Abalı Jandarma Karakolu üs bölgesine PKK tarafından yapılan saldırıda hayatını kaybetmişti.





8 aylık hamileyken Sezen Ataş, 24 Temmuz 2019’da gözaltına alındı, 26 Ağustos 2019’da ise hakkında iddianame hazırlandı.





SAVCI, ŞEHİT ATAŞ’IN BANKA ASYA’DA HESABININ BULUNMADIĞINI TMSF’YE SORDU





Sezen Ataş hakkındaki soruşturma sürecinde ise, 3 yıl önce şehit olan eşi Murat Ataş’ın ve kendisinin Bank Asya’da herhangi bir hesabı bulunup bulunmadığı konusunda soruşturma yapıldı.





Soruşturmayı yürüten Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) bir yazı göndererek Sezen Ataş ve eşi Murat Ataş’ın Bank Asya’da hesabı bulunup bulunmadığı sordu.





TMSF'de cevap yazısında Sezen Ataş ve eşi Murat Ataş’ın Bank Asya’da hesabı bulunmadığı mahkemeye bildiridi.







Mahkeme Sezen Ataş'a ByLock kullanıcısı olduğu ve tanık ifadelerinden yola çıkılarak 5 yıl 6 ay hapis cezası verdi . Cezası mutlak terör suçu olması nedeniyle 1/2 oranında artırılarak 7 yıl 15 aya, duruşmadaki hal ve tavırları nedeniyle de indirim uygulanarak 6 yıl 10 aya düşürüldü.

Ataş'ın cezası kesinleşene kadar hakkında adli kontrol uygulanacak.



