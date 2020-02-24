Samanyolu Haber /Ekonomi / 2016'dan beri en sert düşüş /24 Şubat 2020 16:49

2016'dan beri en sert düşüş

12 Aralık 2019'da Çin'de başlayan ölümcül Koronavirüs salgını Avrupa borsalarını vurdu. Borsalarda 2016 yılı haziran ayında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) referandumunda "evet" oyu çıkmasından bu yana en sert düşüş kaydedildi.

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Avrupa'nın en büyük 3'üncü ekonomisi İtalya'da Koronavirüs salgınından dolayı 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 

Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 3,7 gerileyerek 24 Haziran 2016'da İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) oylamasından beri en büyük düşüşü kaydetti. 

İtalyan FTSE MIB endeksi yüzde 4,8 ile son 4 yılın en sert düşüşüne imza attı.

Almanya, İngiltere, Fransa borsaları da yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDE ÇİFT HANELİ DÜŞÜŞ

Lüks tüketim şirketleri virüsün satışları etkileyeceği endişesiyle geriledi. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton hşsseleri yüzde 7,2, Roche Holding hisseleri yüzde 2,9 düştü.

Stoxx Europe 600 endeksi Koronavirüs vak'a sayısındaki artış sebebiyle yüzde 3,7 geriledi.

Seyahat ve havayolu şirketleri de en büyük düşüşleri kaydetti. Air France-KLM yüzde 10, EasyJet yüzde 13 ve Ryanair Holdings hisseleri yüzde 11 düştü.

Berenberg Gossler & Co. Araştırma Birimi'nden Ulrich Urbahn yatırımcıların Koronavirüs'ün Çin'in dışına da yayılmasından dolayı riskten kaçış eğiliminde olduğunu belirterek, "Hisse senetlerindeki güçlü performans sebebiyle riskler şimdi aşağı yönlü." dedi.

 
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