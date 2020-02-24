2016'dan beri en sert düşüş

Avrupa'nın en büyük 3'üncü ekonomisi İtalya'da Koronavirüs salgınından dolayı 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.





Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 3,7 gerileyerek 24 Haziran 2016'da İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) oylamasından beri en büyük düşüşü kaydetti.





İtalyan FTSE MIB endeksi yüzde 4,8 ile son 4 yılın en sert düşüşüne imza attı.







Almanya, İngiltere, Fransa borsaları da yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.







HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDE ÇİFT HANELİ DÜŞÜŞ





Lüks tüketim şirketleri virüsün satışları etkileyeceği endişesiyle geriledi. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton hşsseleri yüzde 7,2, Roche Holding hisseleri yüzde 2,9 düştü.





Stoxx Europe 600 endeksi Koronavirüs vak'a sayısındaki artış sebebiyle yüzde 3,7 geriledi.





Seyahat ve havayolu şirketleri de en büyük düşüşleri kaydetti. Air France-KLM yüzde 10, EasyJet yüzde 13 ve Ryanair Holdings hisseleri yüzde 11 düştü.





Berenberg Gossler & Co. Araştırma Birimi'nden Ulrich Urbahn yatırımcıların Koronavirüs'ün Çin'in dışına da yayılmasından dolayı riskten kaçış eğiliminde olduğunu belirterek, "Hisse senetlerindeki güçlü performans sebebiyle riskler şimdi aşağı yönlü." dedi.



