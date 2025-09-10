2017 Referandumunun mühüzsüz pusulalar sebebiyle iptali için dava açtı!

Yenilik Partisi, 16 Nisan 2017 referandumda mühürsüz oy ve pusula kullanıldığı iddiasıyla Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne iptal başvurusunda bulundu.





2017 referandumundaki mühürsüz oylar için Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yaptıklarını duyuran Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, X hesabından şunları yazdı:





“Yenilik Partimiz, 16 Nisan 2017 referandumda mühürsüz oy ve pusulalar nedeniyle referandumun iptali için Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yaptı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur!”





Yüzde 51’le Geçmişti





Türkiye, 16 Nisan 2017’de yönetim sistemini değiştiren anayasa değişikliği için referanduma gitmiş, yüzde 51’lik onayla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmişti. Referanduma mühürsüz oy pusulası ve zarf şikayetleri damga vurmuş, buna karşın Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ‘sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına’ karar vermişti.





YSK Başkanı Mühürsüz Oyları Savunmuştu





Dönemin YSK başkanı Sadi Güven hükmü oybirliğiyle verdiklerini söylemiş, kararı şöyle savunmuştu: “Mühürsüz oyların geçerli sayılması uygulaması ilk defa yapılmamıştır. Daha önce onlarca kararda sandık kurullarının ihmali nedeniyle mühürsüz oy kullanılması durumunda oylar geçerli sayılmıştır.”