Samanyolu Haber /Ekonomi / 2019 enflasyonu açıklandı /03 Ocak 2020 10:17

2019 enflasyonu açıklandı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, enflasyon Aralık 2019'da yüzde 0.74 artarken yıllık bazda yüzde 11.84 oldu.

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TÜİK, aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'de 2019 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.74, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11.84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.84 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15.18 artış gerçekleşti.

Alkollü içecekler yüzde 43 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4.53 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 7.03 ile eğlence ve kültür ve yüzde 9.79 ile ev eşyası oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 43.12 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 14.46 ile eğitim, yüzde 13,63 ile sağlık ve çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı aralık ayında azalış gösteren diğer bir grup yüzde 0.11 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, yüzde 2.93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 0.57 ile ulaştırma, yüzde 0.42 ile sağlık ve çeşitli mal ve hizmetler oldu.
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