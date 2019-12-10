Samanyolu Haber /Gündem / 2019 Nobel ödülleri sahiplerine kavuştu /10 Aralık 2019 21:24

2019 Nobel ödülleri sahiplerine kavuştu

2019 yılının Nobel sahipleri, İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen törende ödüllerini aldı.Stockholm Konser Evi’nde düzenlenen ve İsveç kraliyet ailesi üyeleri ile çok sayıda davetlinin katıldığı törende fizik, tıp, kimya, edebiyat ve ekonomi dallarındaki Nobel ödülleri sahiplerine verildi.

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Eylül ayında açıklanan ödüller, İsveç Kralı 16. Carl Gustav tarafından sahiplerine takdim edildi.Bosna’daki soykırımı inkar ettiği iddiasıyla tepki çeken  Avusturyalı yazar Peter Handke 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldı.

2018 Nobel Ödülünü kazana Olga Tokarczuk ile 2019 ödülünü kazanan Peter Handke  

Stockholm’deki ödül töreni öncesinde dışarıda toplanan bir grup, Peter Handke’ye ödül verilmesini protesto etti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nin kararını gözden geçirmesi talep edildi.

Gecede Fizik ödülünü James Peebles, Michel Mayor ve Didieer Queloz, kimya ödülünü John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoşino, fizyoloji/tıp ödülünü William G. Kaelin Jr, Gregg L. Semenza ve Peter J. Ratcliffe, ekonomi ödülünü Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer aldı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’ni sarsan cinsel taciz skandalının ardından duyurusu ertelenen 2018 Nobel Edebiyat Ödülü’nü Polonyalı yazar Olga Tokarczuk aldı.

Nobel ödülünü kazananlara birer diploma, Nobel madalyası ve 9 milyon İsveç kronu (yaklaşık 900 bin avro) para ödülü de verildi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali

2019 Nobel Barış Ödülü sahibi Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ise bugün Norveç’te düzenlenen törende ödülünü aldı.
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