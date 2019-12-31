Samanyolu Haber /Gündem / 2019 yılında 100 gazete kapandı /31 Aralık 2019 21:37

2019 yılında 100 gazete kapandı

Dünya medyası hakkında bilgi paylaşımında bulunan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, bu yıl en az 100 gazetenin kapandığını açıkladı.

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CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, medyanın 2019 karnesini çıkartarak, bu yıl en az 100 gazetenin kapandığını açıkladı.

Sertel, son 5 yılda 3 bin 804 gazetecinin basın kartı iptal edildiğini dile getirdi.

Sertel, ayrıca çok sayıda gazetecinin tehdit ve saldırıya uğradığını da belirterek, bu durumu eleştirdi.

Basında işsizlik sorununa da dikkat çeken Sertel, "Gazetecilik bölümü mezunları içinde işsizlik oranı 2016’da yüzde 19,2, 2017 yılında ise yüzde 19,1 olarak gerçekleşmiştir. TÜİK mesleklere göre işsizlik güncel verilerine göre 2018 güncel verilerine göre yüzde 25 oranla gazetecilikteki işsizlik rekor düzeydedir" dedi.
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