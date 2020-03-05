2019'dan 2020'ye 26 anketin ortalamasına göre partilerin oy oranları ne?









Kamuoyu araştırma şirketleri son bir yılda çok sayıda ankete imza attı.





Peki bu anketlere göre siyasi partilerin TBMM seçim oyları, 2019'dan 2020 yılına nasıl değişti?





Yeniçağ yazarı Esfender Korkmaz, 2019 yılı eylül ayından yıl sonuna kadar yapılmış olan 19 anket ortalaması ve 2020 ilk iki ayında kamuoyu ile paylaşılan yedi anketin ortalamasını alarak karşılaştırma yaptı.





Korkmaz, "2019'dan 2020'ye siyasi partilerin oylarında fazla bir değişme olmamış" diyor ve madde madde sıralama yapıyor:





- İktidar Partisi Adalet ve Kalkınma Partisinin oyları oranında önemli olmayan 0.49'luk bir düşüş var. Oy oranı yüzde 37.67 olmuş.





- CHP'nin oy oranı biraz daha fazla yüzde 0,73 oranında gerilemiş ve yüzde 26.26 olmuş.





- HDP'nin oylarında da marjinal seviyede, yüzde 0.16 oranında bir artış var. 2020 oy oranı yüzde 10.63 olmuş.





- İYİ Parti'nin oy oranında anlamlı bir artış var. Yüzde 1.16 artışla oy oranı 9,84 olmuş.





- En yüksek düşüş MHP oylarında olmuş. 2019 yılına göre 2020 oyları yüzde 1.36 gerileyerek yüzde 10.28'e düşmüş.





- Saadet Partisi'nin oyları yüzde 0,30 artmış ve yüzde 1.28'e yükselmiş.





- Gelecek Partisi de oyları yüzde 0,58 oranında artırmış ve yüzde 1, 10'a çıkmış.





- Diğer partilerin oylarında da yüzde 0.13 artış var ve bunların ortalama oy oranları yüzde 2.91 olmuş.





Anket sonuçlarını değerlendiren Korkmaz, "İktidar partisinin oy oranında az da olsa bir düşme var. Bu düşmede son yıllarda işsizliğin artması, makro dengelerin bozulması, dış politika, yargıya olan güven kaybı etkili olmuştur" diyor.





Bu şartlarda ana muhalefetin oylarının neden artmadığının araştırılması gerektiğini söyleyen ekonomist, "Muhalefet sürekli ağız dalaşı içinde olmayı bırakarak, umut olacak gerçekçi projeler üretmelidir. İyi konuşmak anında etkili olabilir. Ancak insanlar düşününce ve içinde kendi geleceklerini görmezlerse, bu etki çabuk kaybolur" görüşünü dile getiriyor.





"İYİ Parti'nin oylarının artması ve aynı oranda MHP'nin oylarının düşmesi, MHP'den İYİ Parti'ye oy kayması olarak yorumlanabilir" diyen Korkmaz, yeni partilere ilişkin de yorumlar yapıyor:





"Geleceğin Partisi'nde oy artışı çok yavaş ilerliyor. Yine de, Saadet Partisinden daha fazla oy alıyor. Yüzde payları küçükte olsa bu oylar başkanlık seçiminde belirleyici olacaktır.





Asıl merak edilen Babacan'ın partisinin bu oyları nasıl değiştireceğidir. Ne var ki Babacan prensipleri açıklıyor fakat kuruluşu geciktiriyor. Bu gecikme de kamuoyunda olumsuz algı yaratıyor.





Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 47.95'tir. Vatan Partisinin geçmiş seçimlerde oy oranı yüzde 0.2 (binde iki) dir. Cumhur İttifakını desteklemesinden beri oylarının binde bire düştüğünü tahmin ediyorum. Dolayısıyla bir etkisi olmaz. Millet İttifakının oy potansiyeli, CHP ve İYİ Parti dışındaki partilerin kararına bağlı olarak değişir."