Samanyolu Haber /Dünya / 2020 ABD'de 1918'den sonra en ölümcül yıl oluyor /22 Aralık 2020 23:40

2020 ABD'de 1918'den sonra en ölümcül yıl oluyor

ABD'de 2020 yılının, I. Dünya Savaşı'nın ve grip salgınının yaşandığı 1918 yılından sonraki en ölümcül yıl olmasının beklendiği ifade edildi.

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Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre ABD’de koronavirüs nedeniyle bu yıl içinde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 milyonu geçerek ABD tarihinin en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor. 2020 yılına ait geçici verilere göre, Aralık ayı rakamları eklendikten sonra ölü sayısının 3 milyon 200 bine çıkacağı hesaplandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre ülkede 2018 yılında 2 milyon 839 bin 205 kişi yaşamını yitirmiş, 2019 yılında ise hayatını kaybedenlerin sayısı yaklaşık 16 bin kişilik artışla 2 milyon 854 bin 838 olarak kaydedilmişti. Ülkede yılda ortalama 20 bin ila 50 bin kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

2020'de ise ölüm sayısının bir önceki yıla göre 400 bin kişi artması, toplam ölüm sayısında 2019'a göre yüzde 15'lik bir artış kaydedilmesi öngörülüyor. Bu oran, I. Dünya Savaşı ve grip salgınının yaşandığı 1918 yılından bu yana en büyük artışa işaret ediyor. 1918 yılında ölümlerdeki artış oranı 1917'ye göre yüzde 46 olarak kaydedilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre ABD’de 17,7 milyon koronavirüs vakası tespit edilirken koronavirüsten ölenlerin sayısı 315 bin 318'e ulaştı. ABD, salgında en fazla vaka ve ölü sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

"Ortalama yaşam süresi 3 yıl düşecek”

Ülkede ölüm oranı, kalp hastalıkları ve kanserden dolayı ölümler azaldığı için 2019 yılında düşüş göstermiş, ortalama yaşam süresinde altı haftalık bir artış olmuştu. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) Robert Anderson, bu yıl ise ortalama yaşam süresinde üç yıl civarında düşüş görmeyi beklediklerini söyledi.

CDC verilerine göre koronavirüs, ölüm nedenleri arasında kalp hastalıkları ve kanserden sonra üçüncü sıraya yerleşti. Bu yıl bazı dönemlerde ise birinci sıraya kadar çıktı.

Anderson yılın başlarında zatürreden ölümlerde yaşanan artışın ise Covid-19 bağlantılı olabileceğini düşündüklerini belirterek kalp ve dolaşım sistemi ile diyabet gibi başka nedenlerden dolayı ölümlerde de artış olduğuna dikkat çekti. Bu hastalıklardan ölümlerin de koronavirüsle başlantılı olabileceği belirtiliyor.

Uyuşturucu ölümlerinde zirve

Öte yandan bu yılın verileri hazır olmamakla beraber CDC Mayıs ayı sonuna kadar 12 aylık dönemde uyuşturucudan ölümlerin rekor artış gösterdiğini belirtiyor. Bu dönemde 81 bin kişinin uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdiği ve bunun bir yılda kayıt altına alınan en yüksek rakam olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar bu artışın nedenini salgın nedeniyle insanların uyuşturucuyu yalnızken kullanması ve acil servisi arayacak kimse olmamasına bağlarken, ayrıca salgın nedeniyle uyuşturucu tedariğinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle uyuşturucu satıcılarının ucuz ve tehlikeli bazı maddeleri uyuşturucu maddelere eklemesinin de etkili olduğunu belirtiyor.

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