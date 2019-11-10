2020’de Yandaş Vakıflara vergilerden rekor para aktarımı!

Meclis'e sunulan 2020 bütçe teklifine göre halktan toplanan vergilerin önemli bir bölümü vakıf, dernek, birlik gibi kuruluşlara aktarılacak. Hazine, “Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler” başlığı altında dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık gibi kuruluşlara 2020'de 353 milyon 751 bin TL para aktaracak.





2019'da Hazine'den 279 milyon lira para aktarılan Türkiye Maarif Vakfı'na yeni yılda aynı başlık altında, yaklaşık 200 milyon liralık artışla, 442 milyon lira ödenecek. Muhtaç ve körlere 2019'da 31 milyon 401 bin TL olarak gerçekleşen yardım, 2020 için sadece 3 milyon lira artışla 34 milyon liraya çıkarıldı.





VERGİLER VAKIFLARA AKACAK





Hazine'nin bu kapsamda vereceği paralar şöyle:





– Dernek, birlik, sandık: 353 milyon 751 bin TL.





– Türkiye Maarif Vakfı: 442 milyon 744 bin TL.





– Siyasi partiler: 419 milyon 416 bin TL.





– Memurların öğle yemeği: 381 milyon 978 bin TL.





– Bağımsız Spor Federasyonu: 115 milyon 86 bin TL.





– Muhtaç ve körlere yardım: 34 milyon TL.





SAYIŞTAY UYARMIŞTI





Türkiye Maarif Vakfı, yurtdışındaki Türk okullarını devralmak amacıyla 2016'da kurulmuştu. Bu vakfa, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu onayıyla, MEB ve Hazine'den 3 yılda 1 milyar 120 milyon TL aktarıldığı ortaya çıkmıştı. AKP'li milletvekilleri, İmam Hatip Derneği, Ensar Vakfı, TÜRGEV gibi dernek ve vakıfların temsilcilerinin yönetimde etkin yer aldığı bu vakıfla ilgili olarak Sayıştay da uyarıda bulunmuştu.





Sayıştay, ayrıca vakfın denetim kurulunda MEB' den kimsenin olmaması ve ciddi ödenek transferi yapılmasını, denetim dışı bırakılmasını, gelirinin yok denecek kadar az olmasını eleştirerek uyarmıştı.