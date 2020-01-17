Samanyolu Haber /Gündem / 2020 için bedelli askerlik ücretine zam geldi: İşte son rakam /17 Ocak 2020 00:05

2020 için bedelli askerlik ücretine zam geldi: İşte son rakam

Yapılan düzenleme ile sürekli hale getirilen 'bedelli askerlik' uygulamasında fiyat da güncellendi. Piyasa şartlarına göre yenilenen bedelli askerlik ücretine 2020 yılı için 3 bin 711 Lira zamlanarak 35 bin 54 Lira oldu.

SHABER3.COM

2020 yılı bedelli askerlik ücreti, 3 bin 711 lira zamlanarak 30 Haziran’a kadar 35 bin 54 lira, dövizle askerlik ücretinin 5 bin 261 Euro olarak belirlendiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2020 yılı bedelli ve dövizli askerlik şartlarını açıkladı. 2019’da yürürlüğe giren ve kalıcı hale getirilen bedelli askerlik sistemi ile birlikte bedelli askerliğin ücreti 31 bin 343 TL olarak belirlenmiş ve bu rakamın her yıl artacağı açıklanmıştı.
 
31 bin 343 TL olan bedel miktarı her altı ayda bir memur aylık katsayısı oranınca değişeceği bildirilmişti. 2020 yılı için hesap yapıldığında bedellinin ücreti 35 bin 54 TL’ye çıktı. Yani kalıcı bedelli askerlik sistemi üzerinden bir yıl geçmeden bedelli askerlik ücretine 3.711 TL zam yapıldı. Bedelli askerlik süresi 30 gün olacak.

Bedelli askerliğe başvuruda bulunacak olan vatandaşlar bundan sonra 35 bin 54 TL ödeyecek.

Asgari ücret alan bir vatandaşın bedelli askerlik ücretini biriktirebilmesi için gereken süre 15 ay. Asgari ücretli birisi 15 ayda aldığı maaşı hiç harcamadan biriktirirse ancak bedelli askerlik ücretini ödeyebiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 2020 için bedelli askerlik ücretine zam geldi: İşte son rakam Sonraki Haber >>

Yandaşlık neler söyletiyor!

Yandaşlık neler söyletiyor!

Yolsuzluğun kitabını yazdınız ya!

Yolsuzluğun kitabını yazdınız ya!

Ukrayna uçağının İran'da vurulduğu an!

Ukrayna uçağının İran'da vurulduğu an!

Çin'de çöken yol otobüsü yuttu: 6 ölü

Çin'de çöken yol otobüsü yuttu: 6 ölü

Netflix'te İstanbul'un Fethi belgesel dizisi fragmanı yayınlandı

Netflix'te İstanbul'un Fethi belgesel dizisi fragmanı yayınlandı

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

AKP'ye sert sözler...

AKP'ye sert sözler...

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

Soylu'nun burnundan kan geldi!

Soylu'nun burnundan kan geldi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:49:28