2020 için bedelli askerlik ücretine zam geldi: İşte son rakam

2020 yılı bedelli askerlik ücreti, 3 bin 711 lira zamlanarak 30 Haziran’a kadar 35 bin 54 lira, dövizle askerlik ücretinin 5 bin 261 Euro olarak belirlendiği açıklandı.





Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2020 yılı bedelli ve dövizli askerlik şartlarını açıkladı. 2019’da yürürlüğe giren ve kalıcı hale getirilen bedelli askerlik sistemi ile birlikte bedelli askerliğin ücreti 31 bin 343 TL olarak belirlenmiş ve bu rakamın her yıl artacağı açıklanmıştı.

31 bin 343 TL olan bedel miktarı her altı ayda bir memur aylık katsayısı oranınca değişeceği bildirilmişti. 2020 yılı için hesap yapıldığında bedellinin ücreti 35 bin 54 TL’ye çıktı. Yani kalıcı bedelli askerlik sistemi üzerinden bir yıl geçmeden bedelli askerlik ücretine 3.711 TL zam yapıldı. Bedelli askerlik süresi 30 gün olacak.





Bedelli askerliğe başvuruda bulunacak olan vatandaşlar bundan sonra 35 bin 54 TL ödeyecek.





Asgari ücret alan bir vatandaşın bedelli askerlik ücretini biriktirebilmesi için gereken süre 15 ay. Asgari ücretli birisi 15 ayda aldığı maaşı hiç harcamadan biriktirirse ancak bedelli askerlik ücretini ödeyebiliyor.