2020 için ne tahmin etmişlerdi? Ne kadarı gerçekleşti?

Matematikçi ve bilim adamı DG Brennan 1968'de yazdı, "92. yaş günümde bir yerçekimi arabasına binebilirsem şaşırmam." Brennan gibi bazıları aşırı iyimserdi.





Bazıların 2020 tahmini ise tuttu.



USA Today Gazetesi 2020 için geçmişte yapılan öngörüleri ve bu öngörülerin gerçekleşip gerçekleşmediğini sıraladı





1. İnsan ömrünün ortalaması 100 yılın üzerine çıkacak





Fütürist Ray Kurzweil, 1999 yılında insan ömrünün uzayacağını 2019 yılına kadar "yüz yaşına kadar yaşamanın mümkün ' olacağını tahmin etti.





"2020 yıllında akut hem de kronik sağlık durumlarını teşhis eden saatler, takılar ve kıyafetler içine yerleştirilmiş bilgisayarlı sağlık monitörleri yaygın olarak kullanılacak . Teşhise ek olarak, bu monitörler bir dizi iyileştirici tavsiye ve müdahale sağlayacaktır "





Ray Kurzweil'in öngörüsü gerçekleşti mi? Hayır : Kurzweil sağlıkla ilgili araçları (akıllı telefonunuz için fitness saatleri, BioScarves ve EKG uygulamaları gibi) doğru bir şekilde tahmin etmiş olsa da, insan ömrünün uzunluğu öngörüsü gerçekleşmedi





Birleşmiş Milletler'e göre 2019 yılında küresel nüfusun ortalama insan ömrü 72,6 yıl idi. Amerikan Tıp Derneği Dergisi'nde yer alan bir rapora göre, bu ortalama ABD'de 2017'de 78,6 yıl ile biraz daha yüksek.





Sanayileşmiş birçok ülkede İnsan ömrünün ortalaması artmaya devam ederken, Amerika'da ters yöne gidiyor. BM, 2050 yılına kadar ortalama küresel insan ömrünün 77,1 yıla yükseleceğini öngörüyor.





2. Bilgisayarlar görünmez olacak

Fütürist Ray Kurzweil'in başka bir tahmini daha 'Görünmez bilgisayarlar' dı.





"Bilgisayarlar artık büyük ölçüde görünmez. Duvarlara, masalara, sandalyelere, masalara, kıyafet takılarına ve gövdelerine yerleştirilmişler. İnsanlar rutin olarak gözlüklerine veya kontakt lenslerine yerleştirilmiş üç boyutlu ekranlar kullanıyor. ... Bu ekran teknolojisi görüntüleri doğrudan yansıtıyor insan retinasına. "





Klavyeler ve kablolar da nadir olarak görülecekler.





Bu tahmin aslında DOĞRU: - Bilgisayarlar bugünlerde her yere gömülü. Akıllı evler, akıllı masalar, akıllı sandalyeler, akıllı masalar ve daha fazlası var. Görüntüleri doğrudan retinalarımıza yansıtmasak da, Google Glass oldukça yakınlaşıyor.





(Kurzweil'in önceki tahminine göre, bilim adamları ayrıca göz ve gözyaşı sıvısının fizyolojik bilgilerini izleyebilen akıllı kontakt lensler geliştiriyorlar ve "gerçek zamanlı, noninvaziv tıbbi teşhisler" sağlayabilirler. Birkaç grup, glikoz seviyelerini ölçecek akıllı lensleri test ediyor. Diyabetli insanların gözyaşları.)













3. Kitaplar ölecek





Fütürist Ray Kurzweil, 2020'de "Kağıtlar ve belgeler nadiren kullanılıyor veya erişiliyor. İlgilenilen yirminci yüzyıl kağıt belgelerinin çoğu tarandı ve kablosuz ağ üzerinden erişilebilir."

Bu tahmin de YANLIŞ: Amerikan Yayıncılar Birliği yıllık raporuna göre, ABD kitap yayıncılık sektörünün net geliri 2014'ten bu yana azalırken, sektör hala 675 milyon basılı kitap sattı ve 2018'de yaklaşık 26 milyar dolar getirdi.





4. Her hareketiniz izlenecek





Fütürist Ray Kurzweil 2020'de mahremiyetin büyük bir siyasi ve sosyal sorun olacağını ve "her bireyin neredeyse her hareketin bir yerde bir veritabanında depolanacağını" öngörüyordu.

Bu tahmin büyük bir oranda doğru çıktı. TV'niz sizi izliyor. Akıllı telefonunuz sizi takip ediyor. Web tarayıcınız dijital izinizi takip eder. Dünyadaki bazı nüfusların 7/24 yüksek teknolojili gözetim altında yaşadığı bir çağda, çoğu ABD'li yetişkin artık şirketler veya hükümet tarafından kendileri hakkında veri toplanmadan günlük yaşamdan geçmenin mümkün olmadığını düşünüyor. Pew Araştırma Merkezi tarafından ABD'li yetişkinlerin yeni araştırması. % 80'inden fazlası şirketlerin veri toplamasından dolayı karşılaşabilecekleri potansiyel risklerin avantajlardan daha ağır bastığını söylüyor.





5. Dünya nüfusu 8 milyara ulaşacak

1994 yılında, Uluslararası Gıda Politikası Araştırma Enstitüsü, dünya nüfusunun 2020 yılına kadar 2,5 milyar artarak 8 milyara ulaşacağını öngördü. Enstitü, Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Afrika kıtasının 1,5 milyar insan daha ekleyeceğini tahmin etti.

Birleşmiş Milletler Haziran raporuna göre , 1994 tahminlerine yaklaştı ama gerçekleşmedi: Dünya nüfusu 7,7 milyar. Rapor, nüfusun önümüzdeki 30 yıl içinde 2 milyar daha büyümesini bekliyor. Raporda, 2027 civarında Hindistan'ın Çin'i dünyanın en kalabalık ülkesi olarak geçeceği tahmin ediliyor.





6. Çin dünyanın en büyük ekonomisi olacak





Çin'den bahsetmişken ... fütüristler Peter Schwartz ve Peter Leyden'in 1997 tarihli "Uzun Patlama" makalesinde Çin'in zirvede olacağını düşündüler:





"2020'ye gelindiğinde Çin ekonomisi dünyanın en büyüğü haline gelecek. ABD ekonomisi teknolojik olarak daha sofistike olsa da ve nüfusu daha zengin olsa da Çin ve ABD temelde eşit durumda olacaklar."

Tahmin gerçekleşmedi 2019 yılında Çin, nominal GSYİH ile ABD'nin ardından dünyanın ikinci büyük ekonomisi Ancak son raporlar, Çin ve Hindistan'ın 2030 yılına kadar ABD'yi geçeceğini öngörüyor.









7. Sürücüsüz arabalar olacak





Fütürist Ray Kurzweil, 2020 için "Kendi kendine giden arabalar ' tahmin etmiş . 90 lı yılların sonlarında Kurzweil, 'Araba kullanan araçlar, yirmi birinci yüzyılın ilk on yılında anayollarda olacak demiş.

Bu tahmin kısmen gerçekleşti . Ana yollarda sürücüsüz araçlar henüz yok. Ancak Tesla, Google spinoff Waymo , Uber ve Lyft de dahil olmak üzere onlarca şirket, Boston, Las Vegas, Phoenix ve Columbus, Ohio gibi belirli yerlerde sürücüsüz araçları test ediyor.

Uzmanlar, istediği her yere gidebilecek bir araba görmek için onlarca yıl bekleyeceğimizi öngörüyor





8. 70 yaşında emekli olmak normal olacak





İngiliz gazeteci Hamish McRae, 1994 yılında yayınlanan "2020 yılında Dünya" adlı kitabında emeklilik yaşının 67 ile 70 yaşına yükseleceğini öngördü.

Bu öngörü de tutmadı . Her ne kadar emeklilik maaşlarının devlete getirdiği yükün ağırlığı fazlasıyla hissedilmeye ve emeklilik yaşlarında yükseltemeye gidilmeye başlansa da, henüz 70 yaş emeklilik için kabul edilebilir bir şey olmaktan çok uzak.

Bunun en son örneğini Fransa'da görmek mümkün. Fransa'da hükümetin emeklilik sistemi için önerdiği reformlar büyük tepki topladı. Özellikle karşı çıkılan madde ise emeklilik yaşını 62 olarak kalmasını, ancak işçilerin tam emekli maaşına hak kazanabilmek için 64 yaşına kadar çalışması gerektiği oldu. Grev kararı alarak bir çok sektörde iş yavaşlatan hatta iş durdurma kararı alan çalışanlar ülke genelinde günlük hayatı sekteye uğratmaya devam ediyor.





Emeklilik yaşı ülkeden ülkeye değişiyor. Norveç, İsrail ve İzlanda 67 yaş ile emekliliğe en geç kazanılan ülkeler olarak göze çarpıyor.

MacRae kitabında Avrupa için bunun gerekçesinin devlete olan maliyeti olacağını yazdı. Hamish'e göre hükümetler emeklilik yaşını yükseltmezlerse, emeklilik maaşı ödemeleri çalışanlara öyle bir yük getirecek ki, bunu vergi oranını yükselterek karşılamak mümkün olmayacak.

Finlandiya Emeklilik Merkezi'ne göre, bazı Avrupa ülkeleri emeklilik yaşı, vatandaşların emekli aylıkları çekmeye başlayabilecekleri en erken yaş ve birkaçını önümüzdeki birkaç yıl içinde yaşını yükseltmeyi planlıyorlar. Birçok Avrupalı ??için konu şiddetli bir tartışma konusudur.





9. Amerikalılar evden elektronik olarak oy kullanacak

Bilgi çağının sözcüsü konumundaki Wired dergisinin yazarları Peter Schwartz ve Peter Leyden 2008 seçimlerinden sonra Amerikalıların artık evlerinden elektronik oy kullacaklarını tahmin etmişti.





Bu şimdilik mümkün değil. ABD seçimlerinde dış müdahale korkusu yaşandığından akıllı telefonlar aracılığı ile gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanılmasına izin verilmedi . Bununla birlikte, elektronik oy kullanılmasını savunanlar , katılım oranını artırabileceğini ve sandık merkezlerinde seçmenlerin baskı almasının engelleyebileceğini düşünüyor





Yeni kurulan şirketler, ABD'deki en az dört kamu seçim pilotunda biyometrik / yüz tanıma kullanan Voatz mobil oylama platformu gibi çevrimiçi oylama için çözümler geliştiriyor. Geçen yıl Batı Virginia, konuşlanan askeri personel için devamsız oylama için Voatz'ı kullanmaya başladı. denizaşırı. Bir Utah ilçesinde, engelli vatandaşlar 2019 belediye genel seçimlerinde akıllı telefonlarına elektronik olarak oy verebildi.









10. Çin demokrasiye daha yakın olacak





Schwartz ve Leyden, 2000 'li yılların ilk on yılında iç krizden kaçınmak için "ağır tedbirler " almasına rağmen, Çin'in genel olarak Batı standartlarında ??olmasa da daha demokratik siyasete doğru bir yolda olduğunu kabul ediyorlar.'

Bu ön görüde şimdilik mümkün görünmüyor . 2019'da Çin, Hong Kong'daki demokrasi yanlısı protestoculara ve Çin'in Sincan bölgesindeki "yeniden eğitim" kamplarında keyfi olarak alıkonulan ve hapsedilen yaklaşık Müslüman nüfusu olan yaklaşık 1 milyon Uygur'a karşı insan hakları ihlallerine yönelik artan eleştirler bunu gösteriyor





11. 'Kişisel yardımcılarınız' olacak

1999 tarihli "Business @ Düşünce Hızı" adlı kitabında Bill Gates, ister evde ister ofiste olsun, tüm cihazlarınızı akıllı bir şekilde bağlayıp senkronize eden ve veri alışverişi yapmalarına izin veren kişisel cihazları tahmin etti.

"Cihaz e-postanızı veya bildirimlerinizi kontrol edecek ve ihtiyacınız olan bilgileri sunacaktır. Mağazaya gittiğinizde, hangi tarifleri hazırlamak istediğinizi söyleyebilir ve almak istediğiniz malzemelerin bir listesini oluşturacaktır. Satın aldığınız ve planladığınız tüm cihazları bilgilendirerek, yaptığınız işe otomatik olarak uyum sağlamalarına izin verir. "









Alexa (bildiğimiz) e-postalarınızı sıralamıyor ve akıllı termostatınız satın alımlarınızı izlemese de Gates'in tahmini pek uzakta değil. Siri, Google Asistan, Amazon Alexa ve Nesnelerin İnterneti'ndeki bir dizi akıllı teknoloji artık diğer cihazlarınızla kolayca veri alışverişi yapıyor ve komutlara yanıt veriyor.





12. Otomobiller yakıt doldurmadan aylarca gidebilecek





Schwartz ve Leyden ayrıca, 2010 yılına kadar, "hidrojenin rafineri benzeri tesislerde işleneceğini ve yakıt ikmalinden önce binlerce mil ve aylarca sürebilen arabalara yükleneceğini" öngördü.





2020'ye gelindiğinde, neredeyse tüm yeni arabaların çoğunlukla hidrojen gücü kullanan hibrid araçlar olacağını söylediler.

Otomobil endüstrisi şimdilerde Hidrojen arabaları yerine elektriğe doğru yöneldi

Bu tahmin de henüz tutmadı Toyota ve Honda, hidrojenle çalışan otomobil pazarına liderlik ediyor, ancak pille çalışan elektrikli araçlarla dolaşan rakiplere karşı yokuş yukarı bir savaş. Elektrikli araç haberlerini kapsayan InsideEVs'e göre, 2018'de ABD'de 2.300 hidrojen yakıt hücreli araç satıldı - satılan elektrikli otomobil sayısının% 1'inden az.

Geçen yıl, Avrupalı ??demiryolu üreticisi Alstom dünyanın ilk hidrojen yakıt pili trenini başlattı ve gelecek yıl Londra'nın çift katlı hidrojenle çalışan otobüsleri piyasaya sürmesi bekleniyor.





13. Kalp hastalığı, depresyon dünyada en yayıgın hastalıkları olacak

1996 yılında, Harvard Halk Sağlığı Okulu ve Dünya Sağlık Örgütü, 2020 yılına kadar, dünyanın küresel hastalık yükünün ilk iki nedeninin - hastalık, sakatlık veya erken ölüm nedeniyle kaybedilen sağlıklı yaşam yıllarının ölçülmesini öngördü. - kalp hastalığı ve depresyon olmasını bekliyordu.1996 yılında en yaygın hastalıklar daha düşük solunum yolu enfeksiyonları (pnömoni gibi) ve ishal hastalıklarıydı.Bu tahmin de kısmen tuttu. : Veri setinin yayımlandığı en son yıl olan 2017'de koroner kalp hastalığı, depresyonun değil, yenidoğan hastalıkları, iskemik kalp hastalığı, inme, alt solunum yolu enfeksiyonları ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı öne çıkmıştı





14. Küresel yüzey sıcaklığı artacak

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin 1995 tarihli bir raporu, ortalama küresel yüzey sıcaklığının, küresel emisyonlara bağlı olarak 2100'e kadar (veya 1 santigrat derece ila 3.5 santigrat derece arasındaki bir artış) yaklaşık 3.6 derece artabileceğini öngördü. ).

Rapor aynı zamanda deniz seviyesinin yaklaşık 20 inç artabileceğini öngördü.

80 yıl daha devam ederken, her iki tahmin de mümkün görünüyor. NOAA'ya göre, küresel ortalama sıcaklık 90'lı yılların ortalarından bu yana 1 derece Fahrenhayttan (yaklaşık 0.6 derece Santigrat) biraz daha fazla arttı. Ve 1992'den beri, NOAA'ya göre, küresel deniz seviyesi toplamda 3 inçten fazla arttı.





15. İnsanlar Mars'a ayak basacak

Amerikan Ulusal Araştırma Konseyi'nin Uzay Araştırmaları Kurulu 1996 yılında hazırladığı bir raporda Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) 2018 yılında Ay'a ve Mars'a keşif amaçlı insanlı seferler düzenleyeceğini ve çeyrek yüzyıl içinde Mars'a insan inebileceği tahminini yürütmütü.

Gelecek bilimci Peter Schwartz ve Peter Leyden ise "2020'de insan Mars'a inecek. Dört astronot yere ayak basarken görüntülerini 11 milyar kişiye aynı anda gönderebilecek. Keşif gezegendeki bütün ulusların desteğini alan ortak çaba ile gerçekleşecek ve 15 yıl süren ortak çabanın zirvesi olacak" şeklinde bir senaryo tasarladı.

Bu tahminler de tutumadı

Her ne kadar insansız uzay araçları Mars'ın yüzeyine inmeyi başarsa da, insanlar henüz ayak basamadı. Yine de çalışmalar son hızıyla sürüyor ve bilim insanları Mars'ın gizemlerini keşfetmeye devam ediyor. Henüz açıklanamayan son keşifte Mars atmosferindeki oksijen seviyesinin mevsimlere göre değişim gösterdiği tespit edildi.





16. Boris Johnson Brexit'e liderlik edecek





1997 yılında İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Independent bir makalede 2020 yılında Başbakan Boris Johnson'ın İngiltere'yi Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden çıkaracağı öngörülmüştü

O zamanlar, 32 yaşındaki Boris Johnson, sadece açık sözlü bir köşe yazarıydı. O güne kadar hiç bir kamu görevinde bulunmamıştı. Köşesinde "Parti çizgileriyle çatışmaktan çekinmeyen Boris, 'AB üyeliğini yeniden müzakere eder, böylece İngiltere Avrupa'yı Teksas, Kanada değil ABD olarak temsil eder." diye savunuyordu Hatta Johnson, o tarihte ilk defa milletvekili seçilmek için girdiği seçim yarışını bile kaybetmişti.

2019'da Başbakan olan Boris Johnson 12 Aralık'ta yapılan seçimlerde lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin parlamentoda büyük bir çoğunluk elde etmesi üzerine ilk icraat olarak İngiltere ile AB arasında imzalanan ancak bir türlü parlamentodan geçemeyen Brexit anlaşmasını onaylatmak oldu. Süreci hızla yürüterek İngiltere'nin AB üyeliğini en kısa zamanda sonlandırma vaadinde bulunan Johnson bunun için yeterli güce kavuşmuş durumda.









17. Anti yerçekimi kemerleri savaşta yeni bir devrim yapacak





Askerler havada havada süzülürken, savaşların yerden sadece birkaç metre yukarıda yapıldığı bir dünya düşünün. 1968'de matematikçi ve bilim adamı DG Brennan, yerçekimi kayışlarının "toprak savaşı taktiklerini kökten değiştireceğini" öngörerek, "yerçekimi mekanizması yatay itme sağlamasa bile, nispeten mütevazı itme kaynaklarının kolayca sağlanabileceğini" yazdı.





Ayrıca, 2018 yılına kadar insanların 30 dakika boyunca çalışabilecek anti yerçekimi arabalarına ve jetpack'lere sahip olacağını söyledi. Bu tahmin de tutmadı





18. ABD'de nükleer enerji doğal gazın yerine geçecek





Amerikan Stanford Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Charles Scarlott, 1968 yılında nükleer üretim reaktörlerinin 2018 yılında ABD'nin enerji üretiminde doğal gazın yerini alacağı öngörüsünde bulundu.

Scarlott, "Su, güneş, rüzgar, gel-git ya da yerkürenin sıcaklığından elde edilen enerjinin toplamda büyük oranlara ulaşmayacaktır. Az maliyetle çok miktarda enerji üretimi nükleer tesislerden elde edilebilir" diye yazmıştı.

Bu öngörü tutmadı ABD Enerji Bilgi Dairesi'ne göre ülkenin birincil enerji üretimi petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtlardan elde ediliyor. Orana vurulduğunda fosil yakıtlar ABD'nin enerji ihtiyacının yüzde 78'ini karşılarken, yenilenebilir enerji kaynakları yüzde 12'sini, nükleer enerji ise yüzde 9'unu karşılıyor.

Öte yandan Avrupa ülkelerinde de nükleer enerji üretimi giderek azalıyor. AB’de nükleer enerjinin yarısını tek başına Fransa üretiyor. Türkiye’de ise ilk nükleer enerji santralinin temeli atılırken henüz üretime geçmedi.





19. Amerikalılar haftada 26 saat çalışacak

1968'de fizikçi Herman Kahn ve fütürist Anthony J. Weiner, 2020 yılına kadar Amerikalıların ortalama 1.940 saat (haftada 37 saat) yerine yılda 1.370 saat (veya haftada 26 saat) çalışacaklarını söyledi.





Bu tahmin olası değil : Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne göre, 1968'de yaptığımızdan daha az çalışmamıza rağmen, ortalama bir Amerikalı 2018'de yaklaşık 1.800 saat (haftada 35 saat) çalıştı.





20. Milliyetçilik azalacak





Aynı 1968 metninde, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde siyaset bilimi profesörü olan Ithiel de Sola Pool, daha iyi iletişim, daha kolay çeviri ve insan motivasyonlarının doğası hakkında daha iyi anlaşmanın insanların etnik ve ulusal arasında bağlantı kurmasını kolaylaştıracağını öngördü.

"2018 yılına kadar milliyetçilik dünyada azalan bir güç olmalı. Duygu ve kimlikler konusundaki artan açıklık, erkeklerin milliyetçiliğin temelini oluşturan daha yıkıcı ve düşmanca motivasyonların bazılarının üstesinden gelmesine yardımcı olabilir."





Bu öngörünün de tam tersi gerçekleşti . Göç, küreselleşme ve siyasal oluşum karşısındaki tepkinin tetiklediği popülist milliyetçilik dünyada patlama yaptı. İngiltere'de Brexit'in arkasında,ABD'de Donald Trump'ın seçilmesinde popülist milliyetçilik önemli rol oynadı . Fransa, Almanya Avusturya, İtalya, Macaristan, Hollanda, Türkiye ve Polonya'da sağcı partilerin aşırı güç kazanması bunun en önemli göstergesi oldu

Harvard Üniversitesi'ndeki uluslararası ilişkiler profesörü Stephen Walt, Dış Politika Dergisi'nde, "Her yerde, aslında kişi milliyetçiliği günümüz dünyasında iş başında görüyor."diye yazdı