Samanyolu Haber /Dünya / 2020, kaydedilmiş 'en sıcak geçen' ikinci yıl oluyor /03 Aralık 2020 12:20

2020, kaydedilmiş 'en sıcak geçen' ikinci yıl oluyor

Dünya Meteoroloji Örgütü, (WMO-DMÖ) sonbaharda mevsim normalleri dışında görülen kuraklıklar sebebiyle 2020'nin 2016'dan sonra "modern tarihte kaydedilen en sıcak ikinci yıl" olma yolunda ilerlediğini duyurdu.

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Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı WMO yetkilileri, hazırladığı 2020 Küresel İklim Raporu'nda beş farklı alanda kaydedilen verilerin bir araya getirildiğini belirterek sıcak hava dalgası, kuraklık, orman yangınları ve şiddetli fırtınaların bu sene Dünya'da ölçülen sıcaklık derecelerini derinden etkilediğini kaydetti.

Raporda, "2020'nin küresel olarak kaydedilen en sıcak üç yıldan biri olması çok muhtemeldir" ifadelerine yer verilirken Dünya genelinde deniz ısısında rekor seviyede yükselme olduğu ve okyanus sularının yüzde 80'inde bir ısı dalgası gözlemlendiği bilgisi aktarıldı.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, karbon emisyon oranının azaltılması için insanlığın daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğinin altını çizerek, "2020 ne yazık ki Dünya iklimi açısından başka bir olağanüstü yıl oldu." dedi.

WMO geçen ay yaptığı açıklamada yeryüzündeki sera gazı yoğunluğunun 2019'da yeni bir rekor kırdığını, Covid-19 kısıtlamaları sebebiyle 2020'de karbon emisyon oranınında azalma beklemelerine rağmen geçen seneye oranla yükseldiğini kaydetmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki Columbia Üniversitesi'nde yaptığı açıklamada, ülkelerin emisyon oranlarını düşürme konusunda yeterli çabayı göstermediğini belirterek, " Dünya'nın dengesi (durumu) bozuldu. İnsanlık doğaya savaş açmış durumda. Bu bir intihar." ifadelerine yer vermişti.

WMO'nun hazırladığı son iklim raporunda, şu anda Dünya'nın ocak ve ekim ayı arası ölçülen derecesinin 1850-1900 yılları arasındaki rakamlardan 1.2 derece yüksek seyrettiği açıklanmıştı.
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