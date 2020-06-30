2021 için kötü işaretler... Prestijli fuar 'seneye de gelmeyin' dedi

Fuarın organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada, katılımcı firmaların çoğunluğunun iştirakiyle bir anket yapıldığı aktarıldı.







Buna göre, ankete katılan otomobil firmalarının çoğunluğu, Covid-19 salgını nedeniyle fuarın 2021'de de iptal edilmesi yönünde görüş bildirdi.





"Fuar 2022'de kapılarını açabilir"





Cenevre Otomobil Fuarı'nı düzenleyen vakfın yöneticileri de anket sonuçlarını dikkate alarak, organizasyonun 2021'de iptali yönünde karar verdi.Açıklamada, otomotiv sektörünün şu anda zorlu bir dönemden geçtiği ve katılımcıların salgının etkilerinden kurtulmak için zamana ihtiyaç duyduğu vurgulandı.





Ayrıca, "mevcut sağlık koşullarının gelecek baharda 600 binden fazla ziyaretçi ve 10 bin gazeteciyi ağırlayacak bir etkinliğe el verişli olmayabileceği" belirtilen açıklamada, fuarın 2022'de gerçekleşmesinden ise umutlu olunduğu kaydedildi.



