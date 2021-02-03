2021 NBA All-Star oylaması başladı: Enes Kanter de aday

Amerikan Basketbol Ligi'nda (NBA) yapılan açıklamada, taraftarların organizasyonun internet sitesi, uygulaması veya Twitter hesabına girerek all-star maçında forma giyecek oyuncuların seçimleri için 16 Şubat'a kadar oy verebileceği belirtildi.

PEKİ NASIL OYLAMAYA KATILIM SAĞLAYABİLİRİZ ?

NBA All-Star Oylaması için üç farklı yol izlenebilir . İnternetten, mobil uygulamalardan ve Twiter mesajlarından 24 saatte bir oy kullanabilirsiniz





Çift Sayılacak Günler

USA Team Fans

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Özel olarak belirlenen 5 gün boyunca kullanacağınız oylar 2 kez (çift) sayılacak. Çift günler, Amerika doğu saatine göre belirlendiği için Türkiye saatlerine göre uyarladık. Oyların çift sayılacağı günler ve saat aralıkları aşağıdaki gibidir.

* 30 Ocak 08:00 – 31 Ocak 07:59

* 2 Şubat 08:00 – 3 Şubat 07:59

* 4 Şubat 08:00 – 5 Şubat 07:59

* 13 Şubat 08:00 – 14 Şubat 07:59

* 16 Şubat 08:00 – 17 Şubat 07:59





1. NBA Resmi Sitesi

NBA.com sitesindeki NBA.com/vote veya vote.nba.com adreslerinden oylarınızı verebilirsiniz. Günde sadece 1 kez 10 oyuncu için oy kullabilirsiniz. Amerika doğu saatine göre takvim günü baz alındığını için, TSİ 08:00 – 07:59 arası 1 gün olarak değerlendirilecek. Her konferanstan 2 guard ve 3 frontcourt oyuncu için oy kullanabilirsiniz. Dilerseniz oyuncuları alfabetik olarak veya sayı, ribaund, asist, fantezi puanlarına göre sıralayabilirsiniz.





Yukarıda belirttiğimiz günlerde kullandığınız oylar çift sayılacak.





Oy kullanmak için NBA.com/vote adresine link verdik, tıklayabilirsiniz.





2. NBA Resmi Uygulaması

Android ve iOS platformlarında bulunan NBA’in resmi uygulaması üzerinden de oy kullanabilirsiniz. Uygulamayı indirin ve yine web sitesinde olduğu gibi 2 takım için 5’er oyuncu seçerek günde 1 kez 10 farklı oyuncu için oy kullanabilirsiniz. Uygulama üzerinden vereceğiniz oylar da özel olarak belirlenen 5 gün boyunca çift sayılacak.





3. Twitter





Bu sene Twitter üzerinden de NBA All-Star seçimleri için oy kullanılabilecek. Tweet’ler, RT’ler veya yanıt tweet’leri oyuncunun adını ve soyadını hashtag olarak barındırıyorsan 1 oy olarak sayılacak. Her tweet’te sadece 1 oyuncu için oy kullanabilirsiniz ve yine 1 günde toplam 10 oyuncu için oy verebilirsiniz. Hashtag’de Türkçe karakter kullanmamanız lazım.





Örnek:

#NBAAllStar #EnesKanter







Hatta bir başka kişinin yazdığı tweet’i RT’leyerek oy vermiş olursunuz.









NBA All-Star oylaması, 17 Şubat 2021 TSİ 07.59’a kadar devam edecek. İki kez ara sonuç açıklanacak; ilk ara sonuç 4 Şubat 2021 tarihinde, ikinci ara sonuç ise 11 Şubat 2021 tarihinde açıklanacak. 18 Şubat 2021 tarihinde ise kaptanların ve ilk 5 oyuncularının kimler olduğu açıklanacak. NBA All-Star yedekleri ise NBA koçları tarafından seçilecek ve 23 Şubat’ta açıklanacak.

2020 All-Star maçının 8 Mart Pazartesi (Pazar gecesi) TSİ 04.00’te oynanacak.



