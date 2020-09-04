Samanyolu Haber /Sağlık / Moralleri bozan açıklama! /04 Eylül 2020 14:24

Moralleri bozan açıklama!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) için dünya genelinde yaygın aşılama çalışmalarının gelecek yılın ortasından önce beklenmediğini bildirdi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde gazetecilerin sorularını cevaplandıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmalarında uzun yol katetmiş 6-9 çalışma olduğunu, bunların Faz 3 klinik denemelerine girdiğini aktardı.

Harris, Covid-19 aşısının etkisi ve güvenliği konusunda titiz kontroller yapılmasının önemine işaret ederek, "Bu aşama (Faz III klinik denemeleri), daha uzun sürmeli. Çünkü aşının gerçekten ne kadar koruyucu ve güvenli olduğunu görmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

AŞI ÜRETİCİLERİ ZAMANA KARŞI YARIŞIYOR

Aşı çalışmalarının her aşamasında "güvenlik" prosedürlerinin uygulanması gerektiğini bunun da süreyi uzattığını ifade eden Harris, dünya genelinde aşı üreticilerinin zamana karşı yarıştığını söyledi.

Harris, "Ancak gerçekçi zaman dilimi açısından, gelecek yılın ortasına kadar Covid-19 için yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz." diye konuştu.

Sözcü Harris, ayrıca DSÖ olarak dünyanın her köşesinde insanların Covid-19 aşısına erişimini sağlamak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.
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