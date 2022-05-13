2021 yılında doğan bebek sayısı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı doğum istatistiklerini paylaştı. Canlı doğan bebek sayısı 2021 yılında 1 milyon 79 bin 842 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51.3’ü erkek, yüzde 48.7’si kız oldu.





TOPLAM DOĞURGANLIK HIZI DÜŞTÜ





Bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2021 yılında 1.70 çocuk olarak gerçekleşti. Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2.38’di.





Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3.81 çocukla Şanlıurfa, en düşük il ise 1.21 çocukla Kütahya oldu.





1000 nüfus başına düşen canlı doğum sayısı (kaba doğum hızı) binde 12.8 oldu. Kaba doğum hızı 2001 yılında binde 20.3 idi.





Kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 29.1 çocukla Şanlıurfa, en düşük il ise binde 8 çocukla Zonguldak oldu.





Yaşa özel doğurganlık hızının en yüksek olduğu yaş grubu 25-29 oldu. 2001 yılında en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı binde 144 ile 20-24 yaş grubunda iken 2021 yılında binde 113 ile 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu durum, doğurganlığın kadının daha ileri yaşlarında gerçekleştiğini gösterdi.





İSTANBUL 28.4, AĞRI 23.6





Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26.7 iken 2021 yılında 29.1 oldu. İlk doğumunu 2021 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26.7 oldu. İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 28.4 ile İstanbul oldu.





İstanbul’u 28.0 yaş ile Eskişehir, Rize, Trabzon ve Artvin, 27.9 yaş ile Muğla, İzmir ve Ankara izledi.





İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu il ise 23.6 ile Ağrı oldu. Bu ili 23.9 yaş ile Muş, 24.2 yaş ile Şanlıurfa izledi.