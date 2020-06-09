Samanyolu Haber /Gündem / 2021 yılından sonra izin verilmeyecek /09 Haziran 2020 22:17

2021 yılından sonra izin verilmeyecek

2021 yılından sonra yurt dışından besilik canlı hayvan ithalatına hiçbir şekilde izin verilmeyeceği belirtildi.

SHABER3.COM

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nden (HAYGEM) yapılan açıklamada, "1 Ocak 2022 tarihinden itibaren mücbir sebepler dışında besilik canlı hayvan ithalatına hiçbir şekilde izin verilmeyecektir." denildi.

Bakanlık Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM), 2019 yılında 660 bin baş olarak gerçekleşen besilik büyükbaş hayvan ithalatının bu yıl 350 bin başa indirileceğini açıkladı. HAYGEM tarafından yapılan açıklamada; son 17 yılda uygulanan politika ve desteklemeler ile büyükbaş hayvan varlığının yüzde 80 artarak 17,8 milyona, küçükbaş hayvan varlığının yüzde 52 artarak 48,4 milyona, kırmızı et üretiminin ise yüzde 186 artarak 1,2 milyon tona ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, aynı zamanda TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun da yüzde 21 artışla 83,1 milyona, turist sayısının yüzde 240'lık artışla 45 milyona ulaştığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Nüfusumuzun yeterli ve dengeli beslenmesi için kırmızı et kaynaklı protein ihtiyacının karşılanması gerekmekte, üreticimizin korunması ve tüketicimizin makul fiyattan et tüketmesini sağlayarak kollanması önem arz etmektedir. Bu kapsamda bir sonraki yılın ramazan ayı ve turizm sezonu gibi talebin yoğun olduğu dönemler için besilik hayvan mevcudu, işletme doluluk oranları ve arz talep dengesi göz önünde tutularak, besilik büyükbaş hayvan temini planlanmaktadır. Hayvancılık sektöründe yaptığımız atılımlar, uyguladığımız destek ve projeler sonucunda besilik hayvan ithalatımız, 2019 yılında bir önceki yıla göre yarı yarıya azaltılarak, 660 bin başa düşürülmüştür. 2020 yılında da bir önceki yıla göre yarıya yakın oranda düşürülecektir. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren mücbir sebepler dışında besilik canlı hayvan ithalatına hiçbir şekilde izin verilmeyecektir."
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