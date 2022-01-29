2021'de 13,1 milyar TL harcayan Diyanet 'tasarruf' anlayışı içindeymiş

BirGün'den Mustafa Bildircin'ingöre, Çok sayıda bakanlığı geride bırakan dev bütçesi ile tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, “Tasarruf anlayışı içinde” hareket ettiği savunuldu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021’de başlangıç ödeneğini 1,2 milyar TL aşarak toplam 13,1 milyar TL harcayan Diyanet’e ilişkin CHP Milletvekili Alpay Antmen’in soru önergesini yanıtladı. Diyanet’in, “tasarruf anlayışı içinde” hareket ettiğini iddia eden Oktay, “Diyanet İşleri Başkanlığı 2015-2021 yılları arasında hangi otellerde organizasyon yapmıştır? Bu otellere ne kadar ödenmiştir?” sorusunu yanıtlamaktan kaçındı.Diyanet’in bütçe tutarlarının her yıl Resmi Gazete’de yayımlandığını belirten Oktay, yanıtında şu ifadeleri kullandı: “Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerini, başta Anayasa olmak üzere ilgili meri mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirmekte, harcamalar ise yine mevzuatın öngördüğü usul ve limitler dahilinde, tasarruf anlayışı içerisinde mali disipline uyulmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.”Harcamalarını, “Tasarruf anlayışı” içinde yaptığı iddia edilen Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021’de başlangıç ödeneğini 1,2 milyar TL aştı. 2021 yılındaki toplam harcamasıyla dört farklı bakanlığı geride bırakan Diyanet, 12,9 milyar TL’lik başlangıç ödeneğine karşın toplam 13,1 milyar TL harcadı. 2021 yılında da beş yıldızlı otelde etkinlik geleneğini bozmayan idare, “Faaliyetlerimizi hayata geçirmek için bütçemiz yetersiz” yakınmasını 2021 yılında da sürdürdü. Diyanet’in bütçesinde 2018 itibarıyla astronomik artış da yaşandı. 2018 yılında merkezi bütçeden 7,7 milyar TL ödenek alan başkanlık, 2021 yılında ödeneğini 12,9 milyar TL’ye kadar çıkardı. Diyanet’e verilen bütçede yaşanan beş yıllık artış, yüzde 67 oldu. Bütçe azlığından şikâyet eden Diyanet’e 2022 yılı için 16 milyar TL’lik bütçe verildi.Bütçesini katlayarak artıran Diyanet’in, beş yıldızlı otellerde yaptığı etkinlikler de tartışma yarattı. Diyanet’in beş yıldızlı otellerde 2021’de gerçekleştirdiği toplantılardan bazıları kayıtlara şöyle geçti:•Ankara’da üç gün süren, “Meal Yazım Stratejileri Çalıştayı” için beş yıldızlı Metropolitan Otel tercih edildi. Üç gün süren çalıştaya 50 kişi katıldı.•Diyanet, personelinin günlük 929 TL’ye tatil yapabilmesi için Antalya’daki beş yıldızlı otelle protokol imzaladı.•Diyanet İşleri Başkanlığı, Alanya’da 5 yıldızlı Alan Xafira Deluxe Resort Hotel’de dört gece beş gün kampa girdi. Kampın gerekçesi, “Personelin cami içi ve dışı görev heyecanını yükseltmek” olarak açıklandı.Diyanet’in yüksek maliyetli ihaleleri 2021 yılı boyunca devam etti. 2021’in ilk yarısında 25 milyon TL’lik yolluk harcamasında bulunan, 1 milyon TL’lik, “görev gideri” olan kurumun diğer bazı harcamaları şöyle:•İdarenin 2020’de bastırdığı kitapların toplam maliyeti 12 milyon TL’ye ulaştı.•Mart 2021’de servis işi için 4,7 milyon TL’lik anlaşma yapan idare, önceki gün aynı şirketle aynı iş için 7,8 milyon TL’ye el sıkıştı.•İşletme sermayesi 80 milyon TL’ye ulaşan idare, 2015-2020 döneminde itibardan hiç ödün vermedi. Yurttaşlara tasarruf öneren Diyanet’in kasasından temsil ve tanıtım için beş yılda 14 milyon TL çıktı.Oktay’ın yanıtını değerlendiren CHP’li Alpay Antmen, ülkede kitlesel bir açlık olduğunun altını çizerek, “İşsizlikten intihar eden vatandaşlar var. Çocuğuna mama alamadığı için intihar eden anne ve babalar var. Bir yanda bunlar varken diğer yanda halkın parası ile yapılan saraylar, uçaklar, lüks yazlıklar var” dedi. Ali Erbaş’ın bir gün olsun çıkıp da “Halk yoksulluktan can çekişirken devlet ve yöneticiler tasarruf etmeli” demediğini hatırlatan Antmen, şunları kaydetti: “Aksine kendileri en pahalı 5 yıldızlı lüks otellerden çıkmıyor. Kamunun misafirhaneleri yok mu? Oktay’a göre, Diyanet tasarruf ediyormuş. Buradan tekrar soruyorum, son beş yılda Diyanetin otellerde yaptığı toplantı sayısı kaç? Bunların kaçı beş yıldızlı? Bunlara ne kadar ödendi?”