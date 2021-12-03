Samanyolu Haber /Dünya / 2021'de Afrika'dan İspanya'ya göç eden en az 1255 mülteci yaşamını yitirdi /03 Aralık 2021 23:09

2021'de Afrika'dan İspanya'ya göç eden en az 1255 mülteci yaşamını yitirdi

2021 yılı içinde aralık ayına kadar Kuzey Afrika kıyılarından çıkıp İspanya'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerden en az 1255'inin yolculuk esnasında yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından, 2021 yılı içinde aralık ayına kadar Kuzey Afrika kıyılarından çıkıp İspanya'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerden en az 1255'inin bulundukları teknenin batmasıyla boğularak ya da su ve gıda eksikliğinden kaynaklanan sebeplerle yaşamını yitirdiği bildirildi. Denizde hayatlarını kaybeden göçmenlerden 99'unun çocuk, 248'inin kadın olduğu bilgisi paylaşıldı.

IOM'nin 2014 yılından bu yana "Kayıp Göçmenler" adıyla tuttuğu göçmenlerin ölümleriyle ilgili kayıtlarda, Kuzey Afrika-İspanya güzergahında en yüksek ölüm sayısının bu yıl tespit edildiği görüldü.

Daha iyi bir yaşam umuduyla İspanya'ya gelmeye çalışırken hayatını kaybeden göçmenlerin 937'sinin Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışırken yaşamını yitirdikleri kaydedildi.

Kanarya Adaları güzergahında ölen göçmenlerin sayısının 2019'a göre yüzde 363, 2020'ye göre ise yüzde 7 daha fazla olması dikkat çekti.

Bu rakamların asgari olduğunu, sadece cesetlerine ulaşılabilen göçmenlerin kayıt altına alındığını, batan tekne veya botlarda denizde kaybolanlara dair hiçbir belgenin bulunmadığı vurgulandı.

İspanya'nın güney sahillerine bu yıl 20 bin 148'i Kanarya Adaları'na olmak üzere 36 bin 662 göçmen geldi.
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