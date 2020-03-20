2021'e ertelenen EURO 2020'nin adı değişecek mi?

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın adının ne olacağı merak edilirken, UEFA'dan kafaları karıştıran bir açıklama geldi. UEFA'nın sitesinde turnuvanın isminin EURO 2020 olarak kalacağı belirtilirken, sonrasında yapılan açıklamada isim konusunda henüz karar verilmediği bildirildi.





UEFA, turnuvanın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine alınmasına ilişkin sıkça sorulan soruları internet sitesinden yanıtladı.





"Gelecek yaz düzenlenecek turnuvanın formatı, statları ve adı aynı mı kalacak?" sorusuna, "Şampiyonanın 60. yılına yakışır biçimde, planlandığı gibi 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde yapılacağına inanıyoruz. İsmi de EURO 2020 olarak kalacak" cevabı verildi.





Sonrasında UEFA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Önceki yanlış tweet için özür dileriz. 2021'de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nın ismine henüz karar verilmemiştir" denildi.