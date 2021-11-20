2021'in En Çok Kullanılan Şifresi Açıklandı; Yine Değişen Bir Şey Yok!

Evet, bu şifreyi kim kullanır demeyin. "123456" olarak belirlenen bu şifre, 2 yıldır üst üste en yaygın olarak kullanılan şifre olarak gösteriliyor. NordPass isimli şifre yönetimi yazılımı şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre 2021'in en yaygın 200 şifresinin tepesinde "123456" bulunuyor. Eğer sizin de herhangi bir yerde bu şekilde belirlediğiniz bir şifreniz var ise, onu muhakkak değiştirin. Tabii ki henüz kırılmadıysa...





NordPass'in listelediği diğer en yaygın şekilde kullanılan parolalar arasında başı çekenler "12345, "123456789", "qwerty", "password" ve "şifre" gelirken, zayıf parolalar nedeniyle önemli miktarda veri tehlikeyle karşı karşıya. Özellikle "123456" parolası, çok ilginç bir biçimde, 50 ülkenin 43'ünde popüler olarak kullanılıyor.





NordPass CEO'su Jonas Karklys yaptığı açıklamada, ""Maalesef parolalar giderek zayıflıyor ve insanlar hala uygun parola hijyenini sağlayamıyor" derken, parolaların dijital yaşamlarımıza açılan kapı olduğunu ve bu parolaların kullanımını özellikle gelecek açısından gerçekten de çok fazla önemsememiz gerektiğinin altını çiziyor.