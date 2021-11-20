Samanyolu Haber /Teknoloji / 2021'in En Çok Kullanılan Şifresi Açıklandı; Yine Değişen Bir Şey Yok! /20 Kasım 2021 11:29

2021'in En Çok Kullanılan Şifresi Açıklandı; Yine Değişen Bir Şey Yok!

2021 yılında tüm dünyada en yaygın kullanılan şifre açıklandı. Sonuç şaşırtıcı değil, zira aynı şifre geçtiğimiz yıl da en çok kullanılan şifre olmuştu. Başka bir deyişle, bir yol daha "akıllanmadık."

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Tüm internet hesaplarınız için tek şifre kullanımı pek de güvenli bir yöntem değil, ancak en azından bu şifre kırılması güçlü bir şifre ise, yine de kabul görebilir. Yani, "123456" şeklinde bir şifre olmadığı sürece...

Evet, bu şifreyi kim kullanır demeyin. "123456" olarak belirlenen bu şifre, 2 yıldır üst üste en yaygın olarak kullanılan şifre olarak gösteriliyor. NordPass isimli şifre yönetimi yazılımı şirketi tarafından  yapılan araştırmaya göre 2021'in en yaygın 200 şifresinin tepesinde "123456" bulunuyor. Eğer sizin de herhangi bir yerde bu şekilde belirlediğiniz bir şifreniz var ise, onu muhakkak değiştirin. Tabii ki henüz kırılmadıysa...

NordPass'in listelediği diğer en yaygın şekilde kullanılan parolalar arasında başı çekenler "12345, "123456789", "qwerty", "password" ve "şifre" gelirken, zayıf parolalar nedeniyle önemli miktarda veri tehlikeyle karşı karşıya. Özellikle "123456" parolası, çok ilginç bir biçimde, 50 ülkenin 43'ünde popüler olarak kullanılıyor.

NordPass CEO'su Jonas Karklys yaptığı açıklamada, ""Maalesef parolalar giderek zayıflıyor ve insanlar hala uygun parola hijyenini sağlayamıyor" derken, parolaların dijital yaşamlarımıza açılan kapı olduğunu ve bu parolaların kullanımını özellikle gelecek açısından gerçekten de çok fazla önemsememiz gerektiğinin altını çiziyor.
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