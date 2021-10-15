2022 bütçesinde dev açık

Fuat Oktay, yaptığı basın toplantısında, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ayrıntılarını açıkladı.







Cumhuriyet'in haberine göre Oktay'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:





BÜTÇE AÇIĞI





“Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamında 224 adet kamu idaresinin bütçesi bulunmaktadır. 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon TL ve bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörülmüştür.





PERSONEL GİDERLERİ 493,9 MİLYAR TL





2022 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı da şu şekilde olacak. Personel giderleri için toplam 493,9 milyar TL, mal ve hizmet alım giderleri 128,1 milyar TL, cari transferler 657,3 milyar TL, sermaye giderleri 132,3 milyar TL, sermaye transferleri 10 milyar TL, borç verme giderleri 61,6 milyar TL, yedek ödenekler 27,4 milyar TL, faiz giderleri 240,4 milyar TL.





ASLAN PAYI EĞİTİME





Bütçemizin yüzde 15,6'sını, yani aslan payını eğitime ayırıyoruz. Tüm çocuklarımızın kaliteli eğitime erişimini sağlamak amacıyla okulların fiziki imkanlarının iyileştirilmesi, yeni derslik yapılması, depreme karşı güçlendirilmesi, okulların bilişim altyapılarının iyileştirilmesi ve internet erişiminin sağlanması gibi faaliyetler başta olmak üzere MEB'in yatırım bütçesini yüzde 35 artışla 11,3 milyar TL'den 15,2 milyar TL'ye yükseltiyoruz. Yükseköğrenimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemizi, yüzde 29,4 artışla 273,5 milyar TL'ye yükseltmiş olacağız.





SAĞLIĞA 122,6 MİLYAR TL





Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını temin etmek için 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nden Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 6,4 milyar TL, yükseköğretim kurumları sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine 6,2 milyar TL olmak üzere toplam 122,6 milyar TL kaynak ayırıyoruz.





TARIM DESTEKLERİ





Tarımsal destek programları için 25,8 milyar TL, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 16,3 milyar TL, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT'lerin finansmanı ve ihracat destekleri için 15,5 milyar TL kaynak ayırıyoruz.”



