Samanyolu Haber /Spor / 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri ertelendi /09 Mart 2020 21:01

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri ertelendi

FIFA, 23-31 Mart 2020 ve 1-9 Haziran 2020 tarihlerinde oynanması planlanan 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nin korona virüsü salgını nedeniyle ertelendiği açıkladı.

SHABER3.COM

Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkan korona virüsü dünya geneline hızla yayılıyor. Avrupa'ya, Orta Doğu'ya ve ABD'ye sıçrayan virüs nedeniyle birçok spor organizasyonu erteleniyor veya seyircisiz oynanmak zorunda kalıyor.

Bu bağlamda Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 23-31 Mart 2020 ve 1-9 Haziran 2020 tarihlerinde oynanması planlanan 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri’nin korona virüsü salgını nedeniyle ileri bir tarihe alındığını duyurdu. Ayrıca FIFA ve Asya Futbol Konfederasyonu’nun (AFC) ortak kararıyla, Litvanya’da yapılacak 2020 Futsal Dünya Kupası Elemeleri kapsamındaki AFC Futsal Şampiyonası Türkmenistan 2020 de 05-16 Ağustos 2020 tarihine ertelendi.

FIFA ve AFC, korona virüsü ile ilgili durumun değerlendirmeye devam edilerek, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde daha fazla değişiklik yapılıp yapılamayacağına verileceğini belirtti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri ertelendi Sonraki Haber >>

Avrupa’nın 35 şehrinde Türkiye’deki kadınların sesi oldular

Avrupa’nın 35 şehrinde Türkiye’deki kadınların sesi oldular

A Haber muhabirinden göçmene sınırı geçme tarifi

A Haber muhabirinden göçmene sınırı geçme tarifi

Putin, Esed'i kapıda karşıladı!

Putin, Esed'i kapıda karşıladı!

Rusya'dan Erdoğan'a zaman ayarlı mesaj

Rusya'dan Erdoğan'a zaman ayarlı mesaj

Yunanistan'dan sınırda traktörlü önlem!

Yunanistan'dan sınırda traktörlü önlem!

Denizaltı buzları kırıp yüzeye çıktı

Denizaltı buzları kırıp yüzeye çıktı

Hollanda Milletvekili Türkiye'deki kadınlarla ilgili konuştu

Hollanda Milletvekili Türkiye'deki kadınlarla ilgili konuştu

KHK'lı kadınlara polisten sert müdahale

KHK'lı kadınlara polisten sert müdahale

Hocaefendi'nin 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle mesajı.

Hocaefendi'nin 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle mesajı.

'Tutsak Kadın Gazeteciler'e ithafen

'Tutsak Kadın Gazeteciler'e ithafen
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:49:25