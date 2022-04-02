2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu

Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı Cafu ve Alman Lothar Matthaus'un yanı sıra Jay-Jay Okocha, Tim Cahill, Adel Ahmed MalAllah, Ali Daei, Bora Milutinovic ve Rabah Madjer'in katıldığı kura çekiminin ardından gruplar şöyle oluştu:
- A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda
- B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler / İskoçya / Ukrayna
- C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya
- D Grubu: Fransa, Peru / Avustralya / Birleşik Arap Emirlikleri, Danimarka, Tunus
- E Grubu: İspanya, Kosta Rika /Yeni Zelanda, Almanya, Japonya
- F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan
- G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun
- H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore
Şampiyonada, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
Grup maçları, 21 Kasım-2 Aralık tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın açılış maçında A Grubu'nda ev sahibi Katar ile Ekvador karşılaşacak.
Dünya Kupası, 18 Aralık'taki final maçıyla sahibini bulacak.