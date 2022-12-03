Samanyolu Haber /Spor / 2022 Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu /03 Aralık 2022 00:37

2022 Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

SHABER3.COM

Katar'da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu mücadeleleri oynanacak.

Dünya Kupası'nda final 18 Aralık Pazar günü, 17 Aralık Cumartesi günü ise üçüncülük karşılaşması yapılacak.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının ardından son 16 turu şöyle:

3 Aralık

Hollanda – ABD
Arjantin – Avustralya

4 Aralık

Fransa – Polonya
İngiltere – Senegal

5 Aralık

Japonya – Hırvatistan
Brezilya – Güney Kore

6 Aralık

Fas – İspanya
Portekiz - İsviçre

 
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