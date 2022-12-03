2022 Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu

Katar'da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu mücadeleleri oynanacak.
Dünya Kupası'nda final 18 Aralık Pazar günü, 17 Aralık Cumartesi günü ise üçüncülük karşılaşması yapılacak.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının ardından son 16 turu şöyle:
3 Aralık
Hollanda – ABD
Arjantin – Avustralya
4 Aralık
Fransa – Polonya
İngiltere – Senegal
5 Aralık
Japonya – Hırvatistan
Brezilya – Güney Kore
6 Aralık
Fas – İspanya
Portekiz - İsviçre