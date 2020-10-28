Samanyolu Haber /Dünya / "2022 sonuna kadar AB nüfusunun anca %40'ı aşılanmış olur" /28 Ekim 2020 10:49

"2022 sonuna kadar AB nüfusunun anca %40'ı aşılanmış olur"

Avrupa Birliği'nin 450 milyon vatandaşı için 2022'den önce yeterli dozda aşıya erişmesi beklenmiyor. AB yetkilileri 2021 sonuna kadar kıta popülasyonunun sadece yüzde 40'ının aşılanmış olabileceğini tahmin ediyor.

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AB şimdiye kadar üç farklı şirketle toplamda 1 milyar doz aşı için anlaşma yaptı ancak bu aşıların gecikmesi, sanıldığı kadar etkili olmaması veya içerdikleri maddeler gereği yeterli sayıda üretilememesi olasıkları bulunuyor.

Euronews'ten Sertaç Aktan'ın haberine göre 27 üyeli birlik şimdi bu kötü senaryolar durumunda ne yapılması gerektiğini tartışıyor. Adımlardan birisi başka firmalarla da yeni anlaşmalar yaparak olumsuz senaryo olasılıklarını düşürmek.

Avrupa Komisyonu yetkililerin üye devletlerin diplomatlarına verdikleri raporlardan Reuters'ın edindiği bilgilere göre gerçekleştirilen toplantılarda "2021 sonuna kadar tüm AB nüfusu için yeterli dozda aşı olmayacağına kesin gözüyle bakılıyor."

Henüz resmi bir açıklama gelmedi

Aktarılan bu bilgi başka bir AB yetkilisi tarafından da teyit edildi ancak Komisyon sözcüleri konuya ilişkin yöneltilen soruları henüz cevaplamadı.

Dünyada henüz etkili olduğu bilinen tüm testlerden geçmiş bir Covid-19 aşısı bulunmuyor. İlk aşıların 2021 yılının başında piyasaya sürülmeye başlanacağı tahmin edilse de aşılara erişim konusunda tartışmalar devam ediyor.

Bazı ülkeler aşıları vatandaşları için ücretsiz yapacağını belirtiyor ancak durum her ülke için farklı koşullar ile sonuçlanabilir.

Aşı sıralaması nasıl olacak?

Bununla birlikte aşıların öncelik sıralaması konusunda da anlaşmazlık bulunuyor. Üzerinde anlaşma olan tek konu aşıların önce sağlık çalışanlarına verilmesi gerektiği.

Ekonomisi güçlü bazı AB ülkeleri 2021 ortasına kadar tüm nüfusunu aşılamak için kendi özel anlaşmalarını yapmak istemesi de birlik içerisinde ayrca sıkıntıya yol açıyor.

En az 7 şirketle anlaşma hedefi

AB'nin var olan üç şirkete ek olarak en az dört şirketle daha aşı anlaşması yapmayı planladığı aktarılıyor. AB şimdiye kadar AstraZeneca, Sanofi ve Johnson & Johnson ile anlaşma yaptı. Moderna, Pfizer ve CureVa ile yapılan görüşmeler ise sürüyor.
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