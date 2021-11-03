Samanyolu Haber /Ekonomi / 2022 yılı zamları için oran belli oldu! /03 Kasım 2021 11:54

2022 yılı zamları için oran belli oldu!

2022 yılındaki vergi, harç ve cezalarda uygulanacak zam oranının belirlenmesinde kullanılan yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 36,20 ile rekor kırdı.

SHABER3.COM

2022 yılındaki birçok vergi kalemi, harç ve trafik cezaları ile değerli kağıt bedelleri artışında uygulanacak 2021 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu.


Bloomberg HT'nin haberine göre; yeniden değerleme oranı belirlenirken dikkate alınan ‘üretici fiyat endeksi (ÜFE) on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı’ ekim ayında yüzde 36,20 olarak açıklandı ve ekim rekorunu kırdı.

GÖZLER ERDOĞAN'DA

Cumhurbaşkanının vergi ve cezalarda yeniden değerleme oranından daha düşük bir artış oranı uygulatma yetkisi var. Erdoğan, 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisindeki artışı, yeniden değerleme oranı olan yüzde 23.73 yerine, yüzde 15.9 olarak belirlemişti. Ancak cumhurbaşkanının daha düşük bir oran belirlemesi bütçe dengeleri açısından sıkıntılı. Çünkü oranın yeniden değerleme oranından daha düşük tutulması belli bir vergi gelirinden vazgeçilmesi anlamına geliyor. Bu da bütçe açığı üzerinde olumsuz etki yaratabilir.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanıyor.

Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.

Yeniden değerleme oranı TÜİK’in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 2022 yılı zamları için oran belli oldu! Sonraki Haber >>

Sumomomomomomomo atak yapınca, spiker ne yapacağını şaşırdı

Sumomomomomomomo atak yapınca, spiker ne yapacağını şaşırdı

Apple - iPhone

Apple - iPhone

Merkez Bankasını bir de sokaktan dinleyin

Merkez Bankasını bir de sokaktan dinleyin

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması

Alay konusu oldular...

Alay konusu oldular...

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı

Erdoğan’ın yürümekte zorlandığı görüntüler

Erdoğan’ın yürümekte zorlandığı görüntüler

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Avrupa meydanları ortak ses verdi

Avrupa meydanları ortak ses verdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:13:09