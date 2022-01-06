2022 yurt dışından telefon getirme ücreti ne kadar, telefonu pasaporta kaydetme ücreti kaç TL?

Yurt dışı seyahatlerinde bireysel olarak telefon getirmek isteyen kullanıcıların Türkiye dışından getirdikleri telefonu kullanabilmeleri için IMEI kaydını yaptırması gerekiyor. Pasaporta işlenen bu kayıt sonrasında telefon kullanıma açılabiliyor. Peki, 2022 yılında telefonu pasaporta kaydetmek için ne kadar ödeme yapılacak? İşte detaylar…





2022 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRME ÜCRETİ KAÇ TL?





Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de ilgili karar yayınlandı. Buna göre 2022 yılında yurt dışından getirilen telefonu Türkiye’de kullanabilmek için yapılması zorunlu olan IMEI kaydının ücreti netleşti.





2022 yılı başından itibaren yeni aboneliklerde 86 TL yerine 117 TL maktu ÖİV alınacak. IMEI kayıt harcı ise 2006 TL’den 2732 TL’ye çıkarılacak.