2022'de 552,2 milyar TL ihtiyaç kredisi kullanıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 9 Haziran tarihli duyurusuyla düzenleme getirdiği kredi vadeleri ve asgari ödeme tutarları, kredi taleplerini bir hafta için hafifletse de, tüketici kredisi büyümesi yaz başından bu yana devam etti. BDDK’nın son verilerine göre yılın başından bu yana 552,2 milyar ihtiyaç kredisi kullanıldı.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 9 Haziran’da yayımladığı basın açıklamasıyla tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırlarında değişikliğe gitti. 50 - 100 bin TL arası kredilerde 24 ay, 100 bin TL ve üzeri kredilerde 12 ay olarak belirlenen vadelerin yanı sıra, asgari ödeme tutarları da değişti. BDDK’nın bu hamlesinin ardından 2022’nin ilk yarısına ilişkin verilerde tüketici kredilerinin büyümesini sürdürdüğü görüldü. Buna göre 5 Ağustos itibarıyla toplam tutarı 929,7 milyar TL’ye yükselen tüketici kredilerinin içinde çoğunluğu 552,2 milyar TL değerle ihtiyaç kredileri oluşturdu.