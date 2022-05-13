Samanyolu Haber /Gündem / 2022'nin ilk üç ayında 173 gazeteci yargılandı /13 Mayıs 2022 21:13

2022'nin ilk üç ayında 173 gazeteci yargılandı

Basın çalışanlarının durumu ve yargılamalar konusunda sık sık tartışma konusu olan Türkiye'deki gazetecilik faaliyetleriyle iglili yeni bir rapor yayımlandığı aktarıldı. Expression Interrupted'ın raporuna göre Türkiye'de 2022’nin ilk üç ayında 101 davada 173 gazetecinin yargılandığı belirtildi.

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Türkiye'de basının durumu konususu tartışılmaya devam ederken, Expression Interrupted'ın raporuna göre Türkiye'de 2022’nin ilk üç ayında 101 davada 173 gazetecinin yargılandığı belirtildi.

Evrensel'de yer alan habere göre Expression Interrupted Platformu tarafından hazırlanan İfade ve Basın Özgürlüğü Gündemi raporlarının beşincisi yayımlandı. Dava ve açık kaynak takip çalışmaları sonucunda elde edilen verilere dayanan rapor, 2022’nin ilk üç ayını kapsıyor. Raporda yer alan verilere göre, Türkiye'de sene başında 58 olan cezaevindeki gazeteci sayısı mart ayı sonu itibarıyla 56’ya düştü. Yılın ilk üç ayında üç gazeteci cezalarının infazının tamamlanması üzerine tahliye olurken Yargıtay tarafından cezası onanan bir gazeteci ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 AYDA 101 DAVA GÖRÜLDÜ

Yine yılın ilk çeyreğinde gazetecilerin sanık olarak yargılandığı 101 dava görüldü. Bu davalarda 5'i yabancı ülke vatandaşı 173 gazeteci yargılandı. Sonuçlanan davalarda 16 gazeteciye bir müebbet ve toplam 65 yıl 7 ay 27 gün hapis cezası, 42 bin 500 TL tazminat ve 7 bin 80 TL adli para cezası verildi. 17 gazeteci ise beraat etti. Yargılamalarda önceki dönemlerde olduğu gibi terör suçlamaları başı çekerken en sık kullanılan diğer suçlamalar ise “kamu görevlisine hakaret” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” oldu. Aynı dönemde ayrıca 7 gazeteci hakkında 8 yeni dava açıldı. 3'ü haber takibi esnasında olmak üzere toplam 16 gazeteci gözaltına alınırken 11 gazeteci hakkında da soruşturma başlatıldı.

SALDIRILAR: BİR GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Rapora konu dönemde gazetecileri hedef alan saldırılar bir gazetecinin ölümüne yol açtı. Ses Kocaeli gazetesi imtiyaz sahibi Güngör Arslan uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Saldırıya ilişkin açılan soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı. Biri yurt dışında olmak üzere en az 6 gazeteci ise fiziksel saldırılara maruz kaldı.

Gazetecilere yönelik saldırılara ilişkin açılan davalarda ise cezasızlık endişeleri öne çıktı. Gazeteci Levent Gültekin’e saldırı davasında sanıklar cezaevine girmezken Yavuz Selim Demirağ’a üç yıl önce düzenlenen saldırıya ilişkin açılan davada mahkemeler arasında yaşanan yetki uyuşmazlığı nedeniyle ilerleme kaydedilemedi.
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