2023 asgari ücreti için yeni rakam gündeme geldi

Yüksek seyreden enflasyon nedeniyle maaşlarda yaşanan erime sonrasında 2023 yılı için belirlenecek asgari ücret oranında da yine yüklü oranda bir artış yapılması bekleniyor ancak fiyatlardaki yükseliş sürdüğü için maaş zamları da bir süre sonra yine erimeye devam ediyor.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağı öngörülmektedir" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağı öngörülmektedir" dedi.

Bütçede en dikkat çeken kalem ise ‘işveren sigorta prim desteği’ oldu. 2022 bütçesinde 43.1 milyar TL olan ‘işveren sigorta prim desteği’ önümüzdeki yılda 68,1 milyar TL olarak belirlendi. Toplam yüzde 58 artış hedeflenen sigorta prim desteği ile aynı oranda asgari ücret artışı olursa net asgari ücretin 8 bin 690 TL olması bekliyor.