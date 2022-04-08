2023 'gerçek bir şahlanma' yılı olacak gibi!...

Aktaş, "Üretici fiyatlarındaki aylık artış nisandan itibaren yüzde 2.5'te tutulabilse bile ekim sonunda oluşacak ve 2023'te uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 100'ü bulacak. Bir dizi vergi, harç ve ceza yeniden değerleme oranında artacak. Vatandaşa yeni bir yük binecek; ama bu yük ne fiyat endeksine yansıyacak, dolayısıyla ne ücret artışlarında etkili olacak." değerlendirmesini yaptı.











"Bir dizi vergi, harç ve ceza her yıl yeniden değerleme oranında (YDO) artırılır. Örneğin bu yıl uygulanmak üzere geçen yıl oluşan yeniden değerleme oranı yüzde 36.20 oldu. Bu oran yüksek bulunmuştu, 2021'de uygulanan yüzde 9.11'le kıyaslandığında gerçekten de çok hızlı bir artış vardı. Ama şimdi yüzde 36.20'yi mumla arayacağımız bir döneme girdik. Peki bu yıl 3 Kasım'da açıklanacak ekim sonu verileri nasıl bir orana işaret edecek dersiniz? Sıkı durun! Yeniden değerleme oranını verecek yıllık ortalama üretici fiyat artışı ekim ayı sonunda yüzde 100'e doğru yol alıyor." diye yazan Aktaş, şunları kaydetti:2023 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranının üç aşağı beş yukarı yüzde 100 dolayında oluşacağı kesin.Emlak vergisi, aksi yönde herhangi bir karar alınmadığı sürece oluşan yeniden değerleme oranının yarısı kadar artıyor. Örneğin yeniden değerleme oranı bu yıl için yüzde 36.20 olarak açıklandı, emlak vergisindeki artış da yüzde 18.10 oldu. 2023 için yüzde 100 dolayında oluşacak bir YDO, emlak vergisinin otomatik olarak yüzde 50 artması demek.Başta trafik cezaları olmak üzere bir dizi ceza da yeniden değerleme oranında artıyor. Ancak Cumhurbaşkanının trafik cezalarında herhangi bir değişikliğe gitme yetkisi bulunmuyor.Dolayısıyla ekim ayındaki gerçekleşmeye göre oluşacak yeniden değerleme oranı yüzde 100 olduğu takdirde 2023'ün trafik cezaları bu yıla göre ikiye katlanacak.