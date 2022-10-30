Samanyolu Haber /Politika / 2023 seçimlerinde 11 ülkede daha sandık kurulacak /30 Ekim 2022 20:05

2023 seçimlerinde 11 ülkede daha sandık kurulacak

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gelecek seçimlerde 11 ülkede daha sandık kurulacağını duyurdu.

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Yurt dışında sandık kurulabilmesi için o ülkedeki seçmen sayısının en az 500 kişi olması gerektiğini ifade eden, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gelecek seçimlerde 11 ülkede daha sandık kurulacağını duyurdu.

Yıldız kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Yurtdışındaki seçimlerde bir temsilcikte sandık kurulabilmesi için gereken asgari seçmen sayısı 500’kişidir.

2018 Yılında yapılan seçimlerde 60 Ülkedeki 123 Temsilciliğimizde 3.163 sandık kurulmuştu.

2023 seçimlerinde ise 11 Ülkede daha seçmen sayısının 500’ü geçmesi sebebiyle sandık kurulacaktır.

Böylece 71 ülkede oy kullanılacaktır.

24 Haziran 2018 seçimlerinde yurt dışında kayıtlı seçmen sayısı 3.044.837

Toplam oy kullanan seçmen sayısı:1.525.279

Geçerli oy sayısı:1.505.809

Geçersiz oy sayısı:19.470

Seçime katılma oranı: % 50.09

Cumhur İttifakının aldığı toplam oy:899.563

Oy oranı :%59.73

Yeni oy sandığı kurulacak ülkeler ve seçmen sayıları:

1-Afganistan 697
2- Belarus.     559
3- Brezilya     537
4-Estonya      521
5-Karadağ.    646
6-Libya.          540
7-Litvanya.    523
8-Malezya.    550
9-Nijerya.       512
10-Pakistan   720
11-Portekiz.   697
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