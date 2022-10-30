2023 seçimlerinde 11 ülkede daha sandık kurulacak

Yurt dışında sandık kurulabilmesi için o ülkedeki seçmen sayısının en az 500 kişi olması gerektiğini ifade eden, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gelecek seçimlerde 11 ülkede daha sandık kurulacağını duyurdu.







Yıldız kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:







Yurtdışındaki seçimlerde bir temsilcikte sandık kurulabilmesi için gereken asgari seçmen sayısı 500’kişidir.





2018 Yılında yapılan seçimlerde 60 Ülkedeki 123 Temsilciliğimizde 3.163 sandık kurulmuştu.





Böylece 71 ülkede oy kullanılacaktır.





Toplam oy kullanan seçmen sayısı:1.525.279





Geçerli oy sayısı:1.505.809





Geçersiz oy sayısı:19.470





Seçime katılma oranı: % 50.09





Cumhur İttifakının aldığı toplam oy:899.563





Oy oranı :%59.73

Yeni oy sandığı kurulacak ülkeler ve seçmen sayıları:





2023 seçimlerinde ise 11 Ülkede daha seçmen sayısının 500’ü geçmesi sebebiyle sandık kurulacaktır.24 Haziran 2018 seçimlerinde yurt dışında kayıtlı seçmen sayısı 3.044.8371-Afganistan 6972- Belarus. 5593- Brezilya 5374-Estonya 5215-Karadağ. 6466-Libya. 5407-Litvanya. 5238-Malezya. 5509-Nijerya. 51210-Pakistan 72011-Portekiz. 697