2023'ten önce zor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen havacılıkta Lufthansa, Delta ve EasyJet gibi devasa firmalar hükûmetler tarafından kurtarıldı.





"Yatırımcıların akıl hocası" diye nitelenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından yayımlanan son raporda, uçakla seyahat talebinde ciddi durgunluğun 2021'de de devam edeceği belirtildi.





Raporda, "Havacılık sektörü 2023'ten önce tamamen toparlanamayacak ve derin yapısal değişikliklerle karşı karşıya kalacak." ikazı yer ald





Havacılık sektörünün 2019 yılındaki seviyelere en erken 2023 yılında yaklaşabileceğine işaret edilirken, Covid-19 salgınına dair belirsizliğin tahminde bulunmayı zorlaştırdığı vurgulandı.





SEYAHAT ALIŞKANLIKLARINDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİLER OLACAK





Moody's birçok hava yolu şirketinin borç yükü pahasına likiditelerini artırdığını belirterek, daha güçlü ve devlet destekli hava yolu şirketlerinin mart ayından bu yana likiditelerini önemli ölçüde artırdığı kaydedildi.





Çoğu hava yolu şirketinin 2023'e kadar önemli ölçüde borçlanacağını vurgulayan Moody's, "25 Mayıs'tan bu yana 13 hava yolu şirketinin kredi notunu düşürdük ve 6 hava yolu şirketinin notunu teyit ettik." denildi.





Alman havacılık devi Lutfhansa devletin 9 milyar euro (67,5 milyar TL) tutarındaki destek paketi ile iflasın eşiğinden döndü.

Raporda havacılık endüstrisinin salgın sonrası köklü değişikliklere uğrayacağı, ticari havacılık tedarik ve imalatı, havalimanı, seyahat ve hava yolu hizmetleri gibi ilgili sektörlerde de etkilerin hissedileceği bilgisine yer verildi.



